Dr. Carlos Scaglione sobre el accidente del "Pulga": "Los médicos pueden evacuar ese aire a través de una pulsión"

01/05/2023 - 23:34 Deportivo

El doctor Carlos Scaglione es un reconocido especialista en traumatología de Santiago del Estero y un deportólogo que es palabra autorizada para hablar sobre una situación como la que está atravesando hoy el delantero de Central Córdoba, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez.

"El mediastino es una región que está entre los pulmones y el corazón. Es decir, es esa cavidad que hay entre el corazón y los pulmones. Habitualmente ahí no hay aire, por eso se habla de neumomediastino. Si eso se confirma o comprueba, los médicos tienen la posibilidad de evacuar ese aire y lo hacen a través de una pulsión", afirmó el Dr. Scaglione cuando explicó la forma en que se lleva adelante ese procedimiento.

Luego agregó: "El método para hacerlo no es complejo. Obviamente que la tarea lo hacen siempre las personas idóneas o las que están capacitadas. Estamos hablando de los especialistas de tórax, los cirujanos generales. Es decir todo centro especializado que tenga un servicio de cirugía y de terapia. No es algo tan especial".

Un diagnóstico como el que hoy tiene el atacante tucumano se basó en una serie de estudios para determinar si el paciente presenta un problema de neumomediastino.

"Primero y principal hay que determinar con claridad que verdaderamente exista el neumomediastino. Que no sea una doble imagen o que no sea una imagen que no quede clara. Para corroborarlo se puede hacer una radiografía, una tomografía o una resonancia. Son los estudios que confirman que verdaderamente exista aire en esa región del mediastino que se detecta con imágenes oscuras".

Cuando uno ve las imágenes del estado en que quedó la camioneta del "Pulga" Rodríguez tras el accidente, hay señales de que el vehículo dio varios tumbos hasta detener su marcha a la vera de la ruta.

"En todo politrauma, como puede llegar a ser de un vehículo que volcó en la ruta, siempre al paciente se lo tiene en observación porque hay que hacerle todo una serie de estudios. Por ahí pueden aparecer hematomas que no se sospechaban".