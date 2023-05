Perazzo quiere que Güemes mantenga la "mentalidad ganadora" ante Chicago

03/05/2023 - 22:32 Deportivo

Güemes todavía mastica bronca por el 1-1 ante All Boys del domingo pasado, ya que le empataron sobre la hora y de local, pero su entrenador Walter Perazzo ya piensa en lo que viene. Y lo que viene es Nueva Chicago, el próximo sábado desde las 14 en Mataderos, por la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

"Chicago viene bien. Es una cancha dura donde se hace muy fuerte con su gente. Y nosotros tenemos que tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo de visitante, que es entrar a la cancha con una mentalidad ganadora y tratando de ser protagonistas. Si hacemos un partido inteligente y estamos en nuestro nivel, podemos traer un buen resultado", dijo el DT "Gaucho" en diálogo con El Clásico, de Radio Panorama.

El ex delantero de San Lorenzo y Boca se refirió también al sabor amargo de la igualdad ante el "Albo" de Floresta, que causó malestar en la gente. "A nosotros tampoco nos gustó, pero el que se queja no entiende nada de fútbol porque hay una ley que dice que cuando no lo haces en el arco contrario, te lo hacen en el tuyo. Son ese tipo de situaciones que a veces te favorecen y a veces te juegan en contra. Cuando nos favorece lo festejamos y cuando nos juega en contra, nos duele. Pero cero recriminación para el equipo porque para mí hizo un partido extraordinario, fue altamente superior al rival y generó muchísimas situaciones de gol", aseguró.

Perazzo se defendió de las críticas: "De los últimos siete partidos tenemos cuatro empates y tres triunfos. O sea que estamos en esa media inglesa de los equipos que quieren pelear arriba. Entonces de los puntos no nos podemos quejar. Lo que sí nos podemos quejar es de que generamos mucho y tenemos poca efectividad. Eso lo tenemos que corregir, pero también de eso rescato que somos un equipo que genera muchas situaciones en un campeonato muy cerrado. De los últimos once partidos perdimos uno, el que no ve eso es porque está tratando de generar conflicto donde no lo hay".

Y de la poca efectividad en casa, dijo: "Nos gustaría poder ganar de local, incluso la mayoría de los partidos que jugamos acá los merecimos ganar. Son rachas, pero las rachas se cortan. También estaría bueno que arreglen un poco la cancha, es algo que venimos reclamando. No es excusa, pero por ahí nos ayudaría a jugar un poco mejor".