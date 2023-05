Se abre con todo el Grupo A hoy en el estadio Ciudad

04/05/2023 - 00:11 Deportivo

Desde hoy, Santiago del Estero recibe al Grupo A de la Liga Sudamericana Femenina de Clubes de Básquet. El torneo se disputará desde hoy en el estadio Ciudad. Quimsa será anfitrión y comparte este grupo con Aguada (Uruguay), Italiana (Chile) y San Simón (Bolivia).

La Fusión se medirá hoy ante Universitario San Simón desde las 22. A las 19.30, Sp. Italiana y Aguada abrirán el Grupo A.

El plantel santiagueño dirigido por Damián Sayago mantuvo la base del equipo que logró el subcampeonato de La Liga Femenina: Rocío Estrada, Camila Lignac, Sofía Acevedo, Lorena Campos, Agostina Ledesma y Malvina D'Agostino, mientras que se sumaron Sofía Cabrera, Andrea Boquete, Julieta Mungo y Celia Fiorotto.

Esta es la programación de los tres días. Hoy: 19:30 Hs Sportiva Italiana (Chi) vs. Aguada (Uru); 22, Quimsa (Arg) vs. Universitario San Simón (Bol). Mañana. A las 19.30 Hs Aguada (Uru) vs. Universitario San Simón (Bol) y 22, Sportiva Italiana (Chi) vs. Quimsa (Arg). Sábado. A las 19.30, Universitario San Simón (Bol) vs. Sportiva Italiana (Chi) y 22, Quimsa (Arg) vs. Agudada (Uru).

El grupo "B" tendrá lugar en Medellín (Colombia) con Búcaros e Indeportes Antioquía como locales junto a Berazategui (Argentina) y Santa María (Ecuador). Los dos primeros de cada grupo lograrán el pase al Final Four a disputarse el 10 y 11 de junio con sede a designar.

El precio de las entradas se fijó en $500 por jornada en el estadio Ciudad y el torneo saldrá en vivo por BasquetPass.TV.

Damián Sayago, DT de Quimsa, aseguró: "Las expectativas son altas. Tenemos un plantel de jerarquía, con jugadoras de selección y de mucha experiencia. Además están las jugadoras de la Liga Nacional y se armó un muy lindo grupo. La idea es ensamblar todo, que se sientan a gusto y cómodas en el grupo y con el juego.

"En lo personal me siento muy cómodo. Trabajando en todos los detalles. Cada partido será diferente. Agradecido con el club por la oportunidad", cerró.