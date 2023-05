Napoli se consagró campeón de la Serie A tras 33 años

04/05/2023 - 18:27 Deportivo

El Napoli se consagró campeón de la Serie A de Italia al empatar 1 a 1 con el Udinese en el estadio Dacia Arena por la trigésimo tercera fecha del campeonato, a falta de cinco jornadas para finalizar, y la sacó 16 puntos de ventaja a su perseguidor, la Lazio.



Con el tanto del nigeriano Victor Osimhen, el goleador del torneo con 22 tantos, el celeste empató el partido que perdía 1 a 0 con el golazo de Sandi Lovric y le dio al Napoli su tercer Scudetto en toda su historia para volver a ser campeón después de 33 años. La última vez había sido Diego Maradona el que le dio una copa al equipo del sur de Italia en 1990.



El conjunto sureño no jugó un gran primer tiempo, y lo poco que generó para poder ponerse en ventaja lo desperdición o se topó con una defensa local muy bien plantada en el fondo de la cancha. El austríaco Lovric puso un bombazo arriba, al ángulo, el 1 a 0 para desplomar al Napoli en el mejor momento del partido.

Pero ni bien comenzó el complemento, Napoli no se quedó con los brazos cruzados y el nigeriano Osimhen, quien no podía convertir desde hace tres partidos, puso las acciones 1 a 1. El resto del encuentro lo jugó más tranquilo, resguardado en su campo y cuidando el arco de los ataques del dueño de casa.

Diego Maradona, el máximo ídolo del club, fue el último en darle el título de liga al equipo celeste, y el que le dio los únicos dos campeonatos hasta ese momento: el primero en la temporada 1986/87 y el otro en la 1989/90. Hoy se coronó con otro argentino en sus filas, Giovanni Simeone, quien a pesar de no ser recurrente en el once hizo goles importante en la temporada.

Repercusiones de los hinchas y en las redes sobre el Scudetto obtenidoLos hinchas del Napoli que viajaron desde Nápoles al noreste del país, a Udine, saltaron al campo de juego una vez el árbitro pitó el silbatazo final y coparon el estadio como si el festejo fuese en su propia casa, el Diego Armando Maradona.

Pero eso no les impidió celebrar en la ciudad, ya que la institución abrió las puertas del estadio y 55 mil hinchas del Napoli entraron a las tribunas y cantaron a favor del club. Además ambientaron con bengalas y humo de colores para una noche histórica.

Por otro lado, la cuenta oficial de Maradona publicó varias fotos de Diego con la camiseta del Napoli en su época como jugador del club y felicitó a los campeones de Italia.