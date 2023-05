El "Rojo" tiene una visita de riesgo en La Paternal

05/05/2023 - 22:34 Deportivo

Independiente, mientras continúa con la colecta económica para levantar sus deudas, visitará hoy a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, por la 15ta. fecha de la Liga Profesional. El partido se jugará a las 20.30, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Nicolás Ramírez.

Independiente le ganó en su última presentación a Belgrano de Córdoba (2-0) y rompió la mala racha de 13 partidos sin triunfos, por lo que suma 13 unidades en la LPF. Argentinos, por su parte, tuvo partido de la Copa Libertadores en la semana, con empate en dos con Liverpool en Uruguay, y en el torneo tiene 19 puntos.

La posibilidad en Independiente apareció para Brian Martínez, de último paso por Aldosivi, en la delantera y el que dejó el lugar es Matías Giménez, quien no rindió como el cuerpo técnico esperaba. El historial entre ambos se resume con 11 victorias para el local, 12 para el visitante y 14 empates. Argentinos Juniors marcó 42 goles, mientras que la visita hizo 48 tantos.

Zielinski

El entrenador de Independiente Ricardo Zielinski se refirió a la frase del vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, sobre que "nadie juega lindo" en Argentina y prometió: "Cuando encuentre el sistema de acuerdo a los jugadores no voy a cambiar".

En una entrevista con el diario Clarín, el "Ruso" fue muy crítico con el fútbol local: "Los sistemas se descomponen cuando la pelota arranca. Un entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene y que jueguen cómodos. Los sistemas son realmente numeritos de teléfono porque cuando atacás y cuando defendés los sistemas se descomponen. En Europa ya no se habla de eso, se habla de bloques ofensivos y defensivos. En la Argentina todavía estamos hablando de otros temas".

Además, se lamentó por las críticas que recibe por ser considerado un técnico defensivo. "Lo ideal sería hablar difícil, hacer un discursito muy bueno... Entre cuatro o cinco entrenadores del mundo podés hacer un discurso bueno. Y así podés vestirte de algo que no sos. A mí no me gusta eso. Si jugamos mal, te digo que jugamos mal. Si defendí, digo que defendí. Te soy honesto, es jodido", puntualizó.