"Leo" Gutiérrez: “Me encantaría seguir porque este club se ha ganado un lugar en mis sentimientos"

06/05/2023 - 02:28 Deportivo

Por Daniel Romero. De la Redacción de EL LIBERAL

"Leo" Gutiérrez no esperaba ser eliminado en la primera ronda de playoffs, luego de la gran actuación de Olímpico en la temporada regular de la Liga Nacional. Sin embargo, perdió la serie ante Riachuelo y ahora es tiempo de balance.

"Para hacer un balance de la temporada, tenemos que dividirla en dos partes. En fase regular funcionamos como queríamos. Fuimos por el objetivo, que era estar bien arriba peleando y lo pudimos conseguir, lo hicimos bien. Dependíamos de nosotros mismos de poder entrar entre los cuatro, pero lamentablemente perdimos sobre el final contra La Unión y nos quedaron pocas chances. Después, buscamos estar quintos para tener un mejor cruce, entre comillas, porque todos los cruces en playoffs son difíciles, y no lo pudimos conseguir. Y jugamos contra un gran equipo como Riachuelo. El balance hasta la fase regular es bueno, porque el equipo jugó bien, tuvimos muy buenos pasajes de juego y de estar bien arriba, prendidos", explicó "Leo" Gutiérrez en diálogo con EL LIBERAL.

"En los playoffs, obviamente que cuando perdés es negativo. No nos pudimos sentir cómodos a la hora de competir, de encarar ese playoffs. Llegamos muy disminuidos, con Leo Lema y Cáceres fuera de ese playoffs. Y se nos hizo muy cuesta arriba. Tuvimos jugadores con dolencias físicas, que era de esperarse tener después de una temporada larga, pero no pudieron llegar en condiciones, al ciento por ciento. Nos quedó un equipo muy corto a la hora de competir contra un rival como Riachuelo, que jugó en gran parte del playoffs con 10/11 jugadores y nosotros no lo pudimos hacer con 7/8, que eran los que estaban en la rotación. No nos sentimos cómodos nunca. Perdimos los dos partidos de local, que fue un golpe muy fuerte para el grupo. Fuimos con la idea de revertir esa situación, creíamos que lo podíamos hacer. En el primer partido lo logramos, jugamos bien, pero se nos lesionó el 'Pato' Tabárez, que jugó con un esguince muy fuerte el último partido. No podía jugar, pero igual quiso jugar. Daniel Hure, con una contusión en la rodilla que no le permitía saltar. Tuvimos tres jugadores con fiebre, días previos de viajar. Fueron cosas que se fueron juntando y que nos fueron disminuyendo mucho a la hora de competir en el playoffs. No son excusas, son realidades que nos han pasado. Pero también la realidad es que el rival jugó en alto nivel, nos planteó bien el partido y nos ganó en buena forma", agregó el cordobés, que es integrante de la "Generación Dorada" y el más ganador de la Liga Nacional.

El futuro

Consultado acerca del futuro de su carrera como entrenador, comentó: "Voy a esperar a que termine la temporada. Ya hemos charlado con nuestro presidente para ver las intenciones para la temporada que viene. La verdad que me encantaría seguir porque es un club que se ha ganado un lugar en mis sentimientos. Ya hace cuatro temporadas que estoy y me gustaría tener la posibilidad de estar un año más y de poder luchar para que Olímpico pueda subir un pasito más, sería el objetivo. Falta que terminen los cuartos de final, las semifinales y la final y recién ahí se verá qué puede llegar a pasar. Estoy agradecido con el club, estoy agradecido con la gente. Fue una temporada linda. No la terminamos bien, pero la gente nos bancó durante toda la temporada. Los hinchas saben del esfuerzo que se ha hecho de parte de la dirigencia y de los jugadores para tener una buena temporada. No la pudimos coronar con un mejor playoffs, pero es deporte y a veces suelen pasar estas cosas. Hay que seguir trabajando. Olímpico está creciendo y esperemos que siga haciéndolo, que los resultados deportivos lo acompañen para que en un no muy lejano tiempo pueda estar en los primeros planos de nuestro básquet nacional".