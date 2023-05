Juan Enríquez dijo que se puede soñar con el título

06/05/2023 - 02:33 Deportivo

El líder Old Lions Rugby Club tendrá hoy una nueva presentación en el Torneo Súper 10 del NOA, cuando visite en Yerba Buena desde las 16 a su escolta, el poderoso Tucumán Rugby.

Su capitán, el primera línea Juan Pablo Enríquez, está más que motivado para este duelo y para todo lo que resta del campeonato, con la intención de poder llegar a meterse en zona de definición en el torneo, y soñar con el título. "El momento que vivimos es muy bueno. Venimos preparándonos hace mucho, sobre todo desde lo físico. Nos imaginábamos y propusimos tener un buen arranque, sabiendo que es un torneo largo", comenzó su relato el ex pumita.

Enseguida, "Juampi" Enríquez dejó en claro que el objetivo es crecer como club. Que este buen momento no sea sólo una casualidad. Me gustaría que nos mantengamos competitivos y así poder llegar a clasificar en los play off finales y obvio por qué no soñar un título. Pero la idea es ir trabajando de un fin de semana a otro", contó.

Para el primera línea de Old Lions, la clave del éxito por ahora del equipo está en el grupo que se logró formar. "Tenemos jugadores ya experimentados que ya pasaron por muchos años de jugar este tipo de torneos, y a su vez a chicos aprendiendo de los más grandes. Teniendo como punto clave también la parte física en este proceso", dijo.

También para Enríquez, la llegada del DT Pablo Bascary le dio una inyección anímica al grupo. "Su llegada fue positiva. Nos terminamos de convencer de las cosas que podemos lograr. Le dio mucho orden a nuestro juego, trabajando mucho lo colectivo", aseveró.

Enríquez, quien con Los Pumitas logró el tercer puesto en el Mundial 2016, consideró que sería muy bueno volver a tener una oportunidad. "Si bien no estoy pendiente de algún llamado, sería algo muy lindo poder volver a algún seleccionado", cerró