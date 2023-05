Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este sábado 6 de mayo

06/05/2023 - 08:14 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Lanús vs Huracán

ESPN Premium

18:00 Belgrano vs Atlético Tucumán

TNT SPORTS

18:00 Colón vs Banfield

ESPN Premium

20:30 Argentinos Juniors vs Independiente

TNT SPORTS





RESERVA

11:00 Boca Juniors vs River Plate

YOUTUBE LPF AFA





PRIMERA NACIONAL

14:00 Nueva Chicago vs Guemes (SdE)

TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs San Martin (SJ)

TYC SPORTS PLAY

15:30 Tristan Suarez vs Ferro

TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs Racing (C)

TYC SPORTS PLAY

17:00 Chaco For Ever vs Brown (A)

TYC SPORTS PLAY

17:35 Chacarita vs Gimnasia (J)

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY

18:00 Villa Dálmine vs Dep. Madryn

TYC SPORTS PLAY

19:00 Ind Rivadavia vs Estudiantes (BA)

TYC SPORTS PLAY

19:40 Estudiantes (RC) vs Alte Brown

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY





PRIMERA "B"

15:30 Dep. Armenio vs Sacachispas

15:30 Merlo vs Fenix

15:30 Comunicaciones vs Acassuso

15:30 Cañuelas vs Talleres (RdE)

15:30 UAI Urquiza vs Dock Sud

15:35 Los Andes vs San Miguel





PRIMERA C

15:30 Sportivo Italiano vs Claypole

15:30 Berazategui vs Midland

15:30 Central Córdoba (R) vs L. N. Alem

15:30 General Lamadrid vs Deportivo Laferrere

17:00 Real Pilar vs Yupanqui





PRIMERA D

15:30 Argentino de Rosario vs El Porvenir

15:30 Mercedes vs Deportivo Paraguayo





SERIE A

10:00 Milan vs Lazio

STAR +

13:00 Roma vs Inter

ESPN 2

STAR +

15:45 Cremonese vs Spezia

STAR +





BUNDESLIGA

10:30 Freiburgo vs RB Leipzig

STAR +

10:30 Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt

STAR +

10:30 Monchengladbach vs Bochum

STAR +

10:30 Augsburgo vs Union Berlin

STAR +

10:30 Hertha BSC vs Stuttgart

STAR +

13:30 Werder Bremen vs Bayern Munich

ESPN 3

STAR +





PREMIER LEAGUE

11:00 Bournemouth vs Chelsea

STAR +

11:00 Manchester City vs Leeds United

ESPN

STAR +

11:00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace

ESPN 2

STAR +

11:00 Wolverhampton vs Aston Villa

STAR +

13:30 Liverpool vs Brentford

ESPN

STAR +





LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Niza vs Rennes

STAR +

14:00 Reims vs Lille

16:00 Lens vs Marsella





NBA - PLAYOFFS

16:30 Semifinal de Conferencia – Miami Heat vs. NY Knicks

ESPN 2

STAR +

21:30 Semifinal de Conferencia – LA Lakers vs. Golden State Warriors

ESPN 3

STAR +





BRASILEIRAO

16:00 Cruzeiro vs Santos

STAR +

21:00 Fluminense vs Vasco da Gama

STAR +





F1 - GP DE MIAMI

13:25 Práctica 3

STAR +

16:55 Clasificación

STAR +

17:00 Clasificación

STAR +





ATP MASTERS 1000 - MADRID

13:30 Final Femenina

STAR +