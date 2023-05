Jorge Messi se enojó por las falsas versiones que circulan sobre el futuro de Lionel: el comunicado

09/05/2023 - 14:00 Deportivo

En medio de las versiones que aseguran que Lionel Messi podría irse con un contrato récor a Arabia, Jorge -padre y representante del capitán de la Selección argentina- aseguró que “no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene”. De hecho, confirmó que todavía no tomaron ninguna decisión.

“La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, publicó Jorge Messi en sus redes sociales.

“Usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, afirmó molesto por el padre y representante del futbolista.

Aquí, el comunicado completo.