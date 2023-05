El mejor boxeo vuelve al Coliseo

09/05/2023 - 23:54 Deportivo

La empresa Raúl Camacho Promotion desarrollará la segunda velada de boxeo profesional en la presente temporada. El próximo viernes, cuando Alan "La Joya" Aranda, se mida ante el friense Luis "El Guapo" Santillán, en el duelo estelar de la jornada.

Este será un enfrentamiento que ya tiene un antecedente, cuando ambos se midieron hace un tiempo atrás, duelo que terminó en empate por decisión mayoritaria de los jurados.

Mañana, a partir de las 18, se hará el pesaje oficial y conferencia de prensa de los principales protagonistas. La misma se hará en el estadio Coliseo, sito en avenida Alberdi, esquina Matienzo.

El otro combate entre profesionales será entre el beltranense Agustín "Bazooka" Chávez y el santafesino "El Bebo" Carbonel. De acuerdo con lo confirmado por la organización, estos combates completarán el programa: Categoría 64 kg: Luis "Chocolatito" Bórquez vs. Cristian Leiva (Tucumán).

En 60 kg: Emiliano Ávila (Saganías Boxing) vs. Gabriel Peralta (Santa Fe). En 52 kg: Nicolás Jiménez (Coliseo) vs. José Décima (Tucumán). 69 kg: Juan Vaca (Coliseo) vs. Ezequiel Pérez (Tucumán). En 57 kg: Leandro Roldán (Coliseo) vs. Luis Orellana (Pantera Gym).