Madelón: ''No hay que tener impaciencia porque nosotros estamos muy bien''

10/05/2023 - 00:34 Deportivo

La derrota de Central Córdoba ante Sarmiento fue la segunda caída consecutiva como local. Y aunque la imagen del equipo fue muy distinta a la que dejó en el 0-2 ante Godoy Cruz, la gente reaccionó con silbidos e insultos otra vez. Por eso, el entrenador Leonardo Madelón bajó un discurso conciliador en la conferencia de prensa post partido.

"No hay que tener impaciencia porque nosotros estamos muy bien, estamos trabajando y vamos a preparar ahora el partido que viene, que siempre es difícil como fue difícil éste. No nos creímos más de la cuenta, fue difícil en una cancha como en Córdoba y pudimos ganar. Después vendrá Barracas y después Unión. Y son todos difíciles, tenemos que estar preparados", manifestó.

"Yo les quiero explicar que estamos muy bien, que hay muy buena gente en el plantel, hay muy buenas capacidades y tenemos que confiar en estos pibes, hay que ayudarlos. Si nosotros ganábamos estábamos a un punto de la Sudamericana. No es grave esto. ¿Estamos mal de local?, es posible. Pero también estuvimos bien de local cuando ganamos tres partidos y empatamos con Lanús. Yo tengo equilibrio y estoy tranquilo", agregó.

El entrenador también les transmitió esa calma a sus dirigidos. "Le dije a los jugadores que hicieron todo para revertir el resultado o al menos empatarlo. No entramos en desesperación. Si la gente estaba muy ansiosa, no caímos en eso. Jugaron con las cosas claras porque las tienen entrenadas. No hubo certeza, algunas el arquero tapó. Así es el fútbol", explicó.

El DT insistió en que se fueron con las manos vacías el lunes por "un tema de eficacia". Y agregó: "Hicimos todo lo que había que hacer en el segundo tiempo para llegarle a un equipo que estaba bien parado atrás. Tuvimos situaciones. Fueron ocho o nueve, no situaciones de peligro si no situaciones claras de gol. Pero no movimos la red. El rival nos llegó, tuvimos por ahí un error en el gol y lo cuidaron todo el partido".

"Si mínimamente empatabas era otra cosa. Lo de hoy fue un tema de efectividad. Llegó Junín, hizo ese gol, lo cuidó y nosotros buscamos como corresponde, por abajo, tiramos muchos centros, córner, media distancia, abrimos la cancha, no terminamos yendo al embudo porque el equipo tuvo paciencia para abrir la cancha y buscar los espacios. También hay que darle un mérito al rival que se metió ahí atrás y al arquero que tapó un montón de pelotas. Contra eso no hay nada, yo no puedo reprocharle nada a los jugadores", agregó.

Madelón pidió "silencio, trabajar mucho y buscar buenos resultados". Resaltó que "es todo aprendizaje, hay que prepararse para el lunes que viene". Y volvió a lamentar no haber conseguido los tres puntos, pero ya no por la permanencia. "Nosotros teníamos en la mira ganar este partido porque nos metíamos cerquita de un pelotón de arriba. Había perdido Boca, había perdido Vélez; Tigre y Newell's empataron, hoy Racing pierde. Si ganábamos pasábamos a un montón de equipos grandes. No importa, hay que seguir, hay que insistir. Yo estoy bien, tranquilo. Pido paciencia nomás", cerró.