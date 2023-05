La bronca de Boca, el enojo de Tapia y la historia detrás de la sanción a Darío Herrera

10/05/2023 - 22:48 Deportivo

Fueron días agitados en el mundo de la Asociación del Fútbol Argentino. El Superclásico y todas sus polémicas sigue retumbando fuerte en las paredes de la sede de calle Viamonte. River le ganó a Boca con un penal polémico y con muchas incidencias sobre el final.

El club "Xeneize· elevó una crítica fuerte, Claudio Tapia, presidente de la AFA no ocultó su enojo por el mal desempeño del juez Darío Herrera y esto desató una crisis para Federico Beligoy, el mandamás de los jueces en el fútbol argentino.

Tras la derrota en el Más Monumental, Boca apuntó con todo contra Beligoy, actual director arbitral de la AFA. "Chiqui" Tapia estaba en París por los premios de la Academia Laureus y recibió un fuerte llamado para manifestarle todo el descontento por el arbitraje de Herrera y Trucco. Fue inmediatamente después del Superclásico, de acuerdo con lo publicado ayer por TN.

En el "Xeneize" van por Beligoy, más allá de cuestionar la actuación de los árbitros. La decisión del Consejo de Fútbol es no callarse más y quejarse para exponer toda la bronca por un arbitraje, que según ellos, los perjudicó notablemente en la cancha de River.

En las últimas horas, incluso corrió la versión de la posibilidad de que hablara Juan Román Riquelme. Esto hizo ruido en la AFA. Todos estaban atentos. Finalmente, no sucedió. Si bien todavía no lo hizo, no se descarta que Román también abra la boca.

El enojo llegó a Beligoy y el reproche fue grande. Desde París, Tapia tiró un mensaje que muchos supieron interpretar: "No me gustó lo que pasó. No es la imagen que queremos dar para el fútbol argentino", dijo. No hablaba solamente de la gresca entre los jugadores de River y Boca. El arbitraje quedó apuntado. Beligoy, también.

Hasta hoy, Tapia siempre protegió a Beligoy de los cuestionamientos sobre su desempeño como director arbitral. Incluso, de quienes afirman que no puede cumplir esa función porque tiene incompatibilidad de cargos al ser al mismo tiempo secretario general de la Asociación de Argentina de Árbitros. Ahora, en los pasillos de la AFA comentan cada vez con más fuerza que algo se rompió a partir del Superclásico.

Beligoy decidió parar a Herrera para la fecha 16 de la Liga Profesional. Más allá de los cuestionamientos que recibió, Trucco no estaba disponible para ser designado por un viaje a Arabia Saudita, ya establecido previamente. En otros arbitrajes muy polémicos dejó que los árbitros sigan jugando. Pero esta vez pasaron cosas. El enojo de la cúpula de la AFA es muy grande. Tenía que hacer algo para intentar salvar su ropa.

A Herrera se le cuestiona no haber expulsado a Enzo Díaz, Milton Casco y Alan Varela después de haber abusado de las tarjetas amarillas en el primer tiempo. No continuó con la misma línea de conducta y quedó muy expuesto. A Trucco directamente le apuntan no haber intervenido con más injerencia en la jugada del penal de Sández sobre Solari para que Herrera revise la jugada en el monitor del campo de juego.

Se sabe que el futuro de Beligoy no está del todo claro. Y Boca no lo banca más.