En busca de la recuperación: los cambios y el esquema para volver al triunfo

12/05/2023 - 01:52 Deportivo

El 0-1 ante Sarmiento golpeó. Y por varias razones. Central Córdoba perdió del local el pasado lunes ante un rival directo, en un partido increíble, en el que falló más de media docena de situaciones claras de gol. Sarmiento de Junín se llevó tres puntazos del Alfredo Terrera a pura efectividad y amargó a un equipo santiagueño que ahora debe ir a buscar la recuperación como visitante.

El lunes que viene, desde las 15.30, el "Ferroviario" visitará a Barracas en el estadio "Claudio Tapia" con el objetivo de volver a sumar de a tres ante un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

El entrenador Leonardo Carol Madelón, ya piensa en un posible once para visitar al "Guapo" y aunque no dio pistas, podría no repetir la línea de cinco que usó en el primer tiempo ante Sarmiento. El DT "ferroviario" podría buscar potenciar las cosas que se hicieron bien y corregir lo que no pudo salir como esperaba.

Quizás un 4-4-2 pueda imponerse para ir a Barracas, cambiando algunos nombres. La idea de sumar un volante más podría imponerse. Además, en ofensiva, el ingreso de Besozzi fue clave para que Central Córdoba levante el nivel en el segundo tiempo ante Sarmiento. ¿Volverá a estar desde el arranque?.

Lucas Gamba es casi una fija pese a que no estuvo del todo fino el lunes. Habrá que ver si Madelón sigue optando por jugar sin una referencia de área, con Gamba y Torres, o si vuelve a considerar a Facundo Castelli desde el vamos para jugar con un 9 definido.

Barracas Central tiene un mediocampo combativo y Madelón seguro tomará nota. El presente de Mauro Pittón es quizás una de las mejores noticias para el "Ferroviario". Jugando en el centro del campo, le da juego y marca a un equipo que intenta no perder el equilibrio. Y en la búsqueda de ese objetivo, Pittón resulta un jugador fundamental, aprovechando también su buen pie para hacer en varios pasajes de lanzador.

Desde hoy podría haber más indicios respecto al once que Madelón y su cuerpo técnico tienen en mente, para enfrentar a un equipo que se hacer fuerte jugando en casa y que también mira de reojo los promedios.