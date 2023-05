Con Messi de titular, el París Saint Germain goleó al Ajaccio

13/05/2023 - 17:30 Deportivo

En desarrollo...

GOLES

¡Segundo gol consecutivo! Fabián Ruiz, quien venía de anotar vs. Troyes, marca ante Ajaccio en la #Ligue1xESPN . Se adelanta el PSG en París. Mirá la #Ligue1 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/DFrR4sriyq

¿Mano de Mbappé? ¡GOL DEL PSG! Asistencia del francés y definición de Hakimi para el 2-0 vs. Ajaccio en la #Ligue1xESPN . El VAR dio el OK. Mirá la #Ligue1 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/bK7096IsQz

¡¡SI NO LA SACAN, MBAPPÉ NO PERDONA!! El francés marcó en París el tercero de PSG vs. Ajaccio en la #Ligue1xESPN, en el comienzo del ST.



Mirá la #Ligue1 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/z2267UEJnq