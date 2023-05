Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo 14 de mayo

14/05/2023 - 08:17 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Defensa y Justicia vs. Estudiantes

TNT SPORTS

16:30 Platense vs Racing

ESPN Premium

19:00 Boca vs. Belgrano

ESPN Premium

21:30 Talleres vs. River

TNT SPORTS





PRIMERA - NACIONAL

11:00 Brown vs. Club Mitre

TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs. Agropecuario

TYC SPORTS PLAY

16:30 Alvarado vs. Almagro

TYC SPORTS PLAY

16:35 Ferro vs. Atlanta

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY

21:00 San Martín vs. Guillermo Brown

TYC SPORTS PLAY





PRIMERA "B"

14:35 Talleres (RE) vs. Comunicaciones

TYC SPORTS





SERIE A

07:20 Hellas Verona vs. Torino

ESPN Extra

STAR +

09:50 Monza vs. Napoli

ESPN 2

STAR +

09:50 Fiorentina vs. Udinese

STAR +

12:55 Bologna vs. Roma

ESPN 3

STAR +

15:30 Juventus vs. Cremonese

ESPN 3

STAR +





LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Clermont vs. Lyon

STAR + / ESPN

11:55 Monaco vs. Lille

ESPN 2

STAR +

15:30 Olympique Marseille vs. Angers

STAR +





PREMIER LEAGUE

09:50 Brentford vs. West Ham

STAR +

09:55 Everton vs. Manchester City

STAR + / ESPN

12:20 Arsenal vs. Brighton

STAR + / ESPN





BUNDESLIGA

10:20 Stuttgart vs. Bayer Leverkusen

STAR +

11:20 RB Leipzig vs. Werder Bremen

STAR +





LIGA DE ESPAÑA

09:00 Celta vs. Valencia

DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Elche vs. Atlético Madrid

DIRECTV SPORTS / 1610

13:30 Valladolid vs. Sevilla

DIRECTV SPORTS / 1610

15:50 Espanyol vs. Barcelona

STAR + / ESPN





NBA - PLAYOFFS

16:30 Semifinal de Conferencia

ESPN 2

STAR +

20:30 Semifinal de Conferencia

STAR +

23:00 Semifinal de Conferencia

STAR +





BRASILEIRAO

16:00 Corinthians vs. Sao Paulo

STAR +

16:00 Gremio vs. Fortaleza

STAR +

16:00 Vasco da Gama vs. Santos

STAR +

18:20 América Mineiro vs. Cruzeiro

STAR +

18:30 Athletico Paranaense vs. Coritiba

STAR +

18:30 Goiás vs. Botafogo

STAR +





ATP MASTERS 1000 - ROMA

06:00 Tercera Ronda

ESPN 2

STAR +

09:50 Tercera Ronda

ESPN Extra

STAR +





LIGA ACB

08:30 Gran Canaria vs. Real Madrid

FOX SPORTS 3

13:30 Baskonia vs. Barcelona

FOX SPORTS 3





CICLISMO: GIRO D'ITALIA

09:00 Etapa 9

DIRECTV SPORTS 2





LIGA SMARTBANK

09:00 Racing Santander vs. Eibar

STAR +

11:15 Andorra vs. Tenerife

STAR +





EREDIVISIE

09:25 Groningen vs. Ajax

ESPN Extra

STAR +

11:30 Feyenoord vs. Eagles

ESPN Extra

STAR +

14:50 PSV vs. Sittard

ESPN 2

STAR +





PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

10:50 Sale Sharks vs. Leicester Tigers

ESPN 3

STAR +





SEVEN WORLD SERIES

11:30 Sevens Series

STAR +





LIGA DE GRECIA

14:00 AEK Atenas vs. Volos

STAR +

14:00 Panathinaikos vs. Aris

STAR +





MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

14:30 Old Glory vs. New England

DIRECTV SPORTS + / 1613





TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Paris vs. Lyon

ESPN Extra

STAR +





A1 PADEL ARGENTINA MASTER

18:00 Final

ESPN Extra

STAR +





MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Boston Red Sox vs. St. Louis Cardinals

ESPN 3

STAR +