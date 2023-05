Garnacho será el gran ausente, pero el plantel argentino tendrá otras figuras

15/05/2023 - 02:20 Deportivo

Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United, será el gran ausente en el seleccionado argentino de fútbol que competirá en el Mundial 20, en tanto que Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Máximo Perrone (Manchester City) y Valentín Carboni (Inter) aparecen como las figuras del equipo de Javier Mascherano, que debutará el próximo sábado 20 del corriente.

Antes de definir el plantel de la selección argentina para el Mundial Sub 20, el director técnico Javier Mascherano emprendió un viaje por Europa para convencer a los directivos de varios clubes del "Viejo Continente" de ceder a tres jugadores importantes para el equipo: Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho y Nicolás Paz. Esas charlas no tuvieron éxito, ya que ninguno de los tres jugadores apareció en la lista de convocados, pero sí darán el presente otros que se destacan en varios de los clubes más importantes del mundo, como Luka Romero, Máximo Perrone, Matías Soulé y Valentín Carboni. Además, el entrenador tiene a disposición a todos los talentos de la Liga Profesional.

Argentina jugará hoy ante Japón y entre jueves y viernes partirá rumbo a la Madre de Ciudades, donde Mascherano definirá los once titulares.

La gran mayoría de las estrellas elegibles para disputar la Copa del Mundo no podrá formar parte, como consecuencia de que FIFA no obliga a los clubes a permitir que sus futbolistas viajen a la Argentina. Esto se debe a que el torneo no es de clase "A" ni se lo jugará durante una ventana internacional (el Mundial tendrá lugar entre el 20 de mayo y el 11 de junio), y los dirigentes los consideran fundamentales para los partidos que definirán sus temporadas.

No siempre fue así. Aunque el máximo ente regulador del fútbol nunca obligó a que todos los futbolistas convocables fueran cedidos para el Mundial Sub 20, hubo un cambio fundamental que complicó el panorama. Entre 1997 y 2013 el torneo habitualmente se llevó a cabo entre junio y julio, lapso de pretemporada europea. Al no tener ninguna competencia importante por afrontar pronto ni presiones para contar con su plantel completo, los clubes tenían muchas menos reservas para liberar futbolistas.

Esto cambió en 2015, cuando la competencia pasó a tener lugar a partir de la tercera semana de mayo. Desde entonces, la reticencia a facilitar a las estrellas juveniles aumentó , y así como a Turquía 2013 viajaron Paul Pogba, Harry Kane y Josema Giménez, lo mejor que tuvo para ofrecer el Mundial de Nueva Zelanda se circunscribió a Hirving "Chucky" Lozano, Sergej Milinkovic Savic y Gabriel Jesús. La historia se repitió en las siguientes versiones del Mundial, que paulatinamente dejó de ser el escenario para los mejores del futuro que supo ser.

Esta Copa del Mundo está lejos de ser la excepción. La mayoría de las federaciones que formarán parte tuvo discusiones muy similares a las de Mascherano para llegar a la Argentina 2023 con el plantel más fuerte posible, pero los resultados fueron igual de fallidos.