Farré, sorprendido por los aplausos de los hinchas de Boca en la Bombonera

15/05/2023 - 08:59 Deportivo

Guillermo Farré protagonizó un curioso momento en La Bombonera, justo cuando se retiraba del campo de juego tras la derrota de Belgrano ante Boca por 2-0, en el marco de la fecha 16 de la Liga Profesional 2023. La lluvia de aplausos que escuchó desde las tribunas en realidad no tuvieron como destinatarios a los jugadores vestidos de azul y oro, y eso lo sorprendió.

"Sinceramente, no creí que era para mí, pero me di cuenta cuando me di vuelta y vi a los jugadores de Boca en la mitad de cancha. Es parte del folclore del fútbol, al cual pertenezco", declaró Farré, confeso hincha de River, en conferencia de prensa.

"Habrá quedado un recuerdo mío en algún momento... Es gratificante de mi parte haber sido de un momento importante, no para el folclore sino para lo que fue mi carrera como deportista y al club que pertenecía", acotó.

Por último, habló del gol de Benedetto. "Sinceramente no sé bien qué fue lo que cobró. Martín Payero estaba en offside, lo analizamos. Intenta participar en la jugada porque tira el disparo y no alcanza a tocar. Habrá que ver si primero estaba en offside. Si no lo fue, me quedo callado y no digo nada. A mi criterio tiene intención de jugar, por consiguiente debería haber sido offside", concluyó.