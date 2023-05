Pasó una exitosa octava reunión en el 27 de Abril

15/05/2023 - 09:31 Deportivo

Con total éxito se disputó la octava reunión del año con un extraordinario programa de pruebas en el Hipódromo 27 de Abril.

Los resultados. Primera carrera, premio Día del Horticultor sobre 375 metros: 1) Primavera Toy; 2) Gordini; 3) Preferido Cap.

Segunda, Día de la Minería, 280: 1) Rosa Blanca; 2) Dominguito; 3) Pelo de Oro; 4) Rose Bar. Tercera, Día de la Filatelia Universal, 500: Tormenta Embrujada; 2) Full Year; 3) Poker Player.

Cuarta, Día del Taxista, 500: 1) Comentario; 2) Maze Máster; 3) Emoc Joy; 4) Virtual. Quinta, Día de Nieto, 330: 1) Turbo; 2) Maguila; 3) Besho Cause. Sexta, Día de Obras Sanitarias, 500: 1) Sidney Seiter; 2) Agiosto.

Séptima, Día de Futbolista, 280: 1) Tupak; 2) Santiaguito; 3) Negra Bonita. Octava, Clásico Día del Periodista del Turf, 290: 1) Don Sebastián; 2) Liberado; 3) Benicio. Novena, Día de la Armada Nacional, 1000: 1) Soy Nanana Pat; 2) Art Tack; 3) Nebraska Pat; 4) Pura Brujería; 5) Berry Stripes.

Décima, Día de la Escarapela, 1200: 1) Redivertido; 2) Omega Joy; 3) Shild Me; 4) Niky Hunter; 5) Magic True. Undécima, Día del Trabajador del Turf, 1400: 1) Don Magico; 2) Falling For You; 3) Machination; 4) Il Matterello; 5) Win The Triomphe. La duodécima la ganó: Soy Juanchila; decimotercera, Andonay; decimocuarta, Majestuoso; decimoquinta, El Negrito; decimosexta: Sin Piedad; decimoséptima, Alfonso; decimooctava, Rapido y Furioso y decimonovena: Cabecita.