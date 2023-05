Madelón : "Hicimos todo para ganar, por eso nos duele el empate"

15/05/2023 - 21:44 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Leonardo Carol Madelón, habló después del empate 2-2 ante Barracas Central en Buenos Aires y reconoció que se fue con bronca por no haber podido sumar de a tres. Pese a esto, el DT reconoció que se enfrentaron a un buen rival y en una cancha durísima.

"Esta es una cancha muy difícil. No todo el mundo se pudo llevar puntos de aquí. La sensación es de bronca, porque estábamos haciendo un buen partido. Nos pusimos arriba en el marcador y con dos o tres contragolpes lo pudimos haber cerrado mucho antes. Más allá de eso, me deja conforme el equipo, porque se plantó bien en la cancha y estuvo muy cerca de ganarlo", expresó.

A su vez, el DT valoró: "Barracas tiene buenos jugadores. Nos llevamos un punto, pero por cómo se dio duele. Debemos pensar que es un punto y que hay que hacerlo valer a lo largo del torneo. No me voy conforme con el resultado. Hicimos todo para ganar y eso quedó a la vista. No tuvimos tanto la pelota, pero generamos contragolpes. No me deja conforme el punto, uno siempre quiere los 3. Pero tenemos que ver que nos llevamos un empate de una cancha muy complicada. Ya empezar a entrenar para el próximo partido, para que este punto tenga valor".

Seguidamente, Madelón dijo: "El equipo viene levantando. Ya ante Sarmiento hizo un gran segundo tiempo. Generamos mucho. Ahora estuvimos arriba 2-0 y les dije que debíamos cerrarlo cuanto antes porque los rivales siempre responden. El equipo hizo bien las cosas. Sumar sirve a pesar de cómo se dio".

"Esto les está pasando a muchos equipos. Debemos trabajar en lo psicológico. Estamos saliendo despacio y mejorando cada vez más. Ahora volveremos a jugar en casa y debemos contagiar de adentro para afuera. No hay que esperar que los hinchas te levanten. Nosotros debemos hacerlo desde adentro", cerró el entrenador de Central Córdoba en la conferencia post partido.