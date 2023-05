Joaquín Ledesma Cáceres, el repartidor de gaseosas que sueña con el Spartathlon de Grecia

16/05/2023 - 12:13 Deportivo

El autódromo de Las Termas de Río Hondo fue escenario el pasado fin de semana de un acontecimiento que llenó de orgullo, alegría y felicidad a los santiagueños.

Joaquín Omar Ledesma Cáceres se llevó la victoria en las 12 horas del ultramaratón con 121,6 kilómetros de recorrido que le permitió, además, quebrar su propio récord provincial (112 km en el 2022) y participar el año que viene del sorteo con miras al Spartathlon de Grecia, la carrera más extrema del mundo.

"Ese era mi objetivo en esta edición de Las Termas y gracias a Dios lo logré".

Así definió Joaquín cuando habló con EL LIBERAL de un hecho que lo tuvo como uno de los principales animadores de la prueba donde se busca vencer los límites (físicos y mentales) y darle batalla muchas veces a la adversidad.

"Por suerte pude terminar de la mejor manera. Mis compañeros que hicieron de asistencia me preguntaban a cada rato si me encontraba bien y lo les respondía con una sonrisa. Ellos no lo podían creer".

Una semana antes el atleta de 32 años, y papá de Benjamín, su hijo de un año y cuatro meses, tuvo un problema de salud por lo que fue medicado y dejó un poco en duda su preparación para la carrera.





"Ahí fue que le pedí a Dios que me ayudara y que me permita cumplir con el objetivo que era el de tener la chance de participar del sorteo para el Spartatlon de Grecia del año que viene. Si no logro entrar ahí, seguro que lo haré en el 2025 por un tema de prioridad".

Federico Vittar es por ahora el único santiagueño que pudo terminar este reto en el país griego y Joaquín sueña con ser el segundo.

"Voy a luchar y prepararme para ese desafío que es lo máximo para un competidor que pone a prueba su esfuerzo. Federico Vittar por ahora es el único santiagueño que pudo hacerlo y yo quiero ser el segundo".

El Spartathlon de Grecia, que une las ciudades de Atenas con Esparta, tiene como meta cumplir 246 kilómetros en menos de 36 horas y en su llegada los atletas deben besar los pies de la estatua del Rey Leónidas como símbolo de gratitud y perseverancia.

"Sería un sueño para mi estar ahí y ojalá se pueda dar".

Joaquín tiene una historia de vida que conmueve y que llama a la reflexión para aquellas personas que tal vez están pasando por momentos delicados.

"El atletismo es todo para mi. Arranqué en el 2019 por una invitación de mi esposa que lo practicaba en ese momento en una escuela de la actividad y desde ahí no paré. Me sacó de un pozo en el que estaba y hoy me hace vivir este hermoso presente".

El atleta que integra el staff del entrenador Pablo Barragán recordó que en sus tiempos de juventud no le esquivaba a las fiestas y que tuvo tres accidentes al menos por problema de alcohol.

"Fueron accidentes en moto y en auto. Pero todo cambió con el atletismo y la ayuda de mi familia, amigos y compañeros de trabajo".

Joaquín divide su tiempo entre la práctica del atletismo y con su trabajo de repartidor de gaseosas.

"Trato de organizarme de la mejor manera y todos me ayudan para hacer lo que me gusta que es hoy el atletismo. Gracias a Dios tengo buenos compañeros y la empresa que muchas veces me da permisos para entrenar como corresponde. Ellos también son parte de este triunfo del domingo al igual que mi entrenador Pablo Barragán".