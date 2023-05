Un atleta repartidor de gaseosas irá por el Spartathlon griego

16/05/2023 - 00:53 Deportivo

La cuarta edición del Ultramaratón que se hizo el pasado fin de semana en el autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo no sólo fue exitoso por la cantidad de participantes sino que además dejó un hecho que bien vale destacar. Entre los ganadores hubo un santiagueño que la peleó en las 12 horas de competencia y hasta se dio el gusto de vivir una experiencia que no olvidará jamás.

Se trata de Joaquín Omar Ledesma Cáceres, un atleta de 32 años que además de practicar la disciplina del atletismo desde el 2019 también se esfuerza diariamente para cumplir con su trabajo de repartidor de gaseosas en el ámbito local.

Pero hay otro motivo para que Joaquín pueda disfrutar de este hermoso momento. El primer lugar que en Las Termas tuvo un festejo doble. El primero viene por el lado de que quebró su propio récord provincial en las 12 horas (el año pasado hizo 112 km y ahora 121,6 en otra dura participación) y el segundo, obtuvo la chance de ir por el sorteo en marzo del 2024 para el Spartathlon de Grecia, una de las carreras más extrema del planeta.

"Ese era mi objetivo en esta edición de Las Termas y gracias a Dios lo logré". Así lo definió Joaquín cuando habló con EL LIBERAL, al hablar de la competencia que lo tuvo como uno de los principales animadores de la prueba donde se busca vencer los límites (físicos y mentales) y darle batalla muchas veces a la adversidad.

"Por suerte pude terminar de la mejor manera. Mis compañeros que hicieron de asistencia me preguntaban a cada rato si me encontraba bien y yo les respondía con una sonrisa. Ellos no lo podían creer".

Una semana antes el atleta de 32 años, y papá de Benjamín, su hijo de un año y cuatro meses, tuvo un problema de salud por lo que fue medicado y dejó un poco en duda su preparación para la carrera.

"Ahí fue cuando le pedí a Dios que me ayudara y que me permitiera cumplir con el objetivo, que era el de tener la chance de participar del sorteo para el Spartathlon de Grecia del año que viene. Si no logro entrar ahí, seguro que lo haré en el 2025, por un tema de prioridad".

Federico Vittar es por ahora el único santiagueño que pudo terminar este reto en el país griego y Joaquín sueña con ser el segundo. "Voy a luchar y prepararme para ese desafío que es lo máximo para un competidor que pone a prueba su esfuerzo. Federico Vittar por ahora es el único santiagueño que pudo hacerlo y yo quiero ser el segundo".

El Spartathlon de Grecia, que une las ciudades de Atenas con Esparta, tiene como meta cumplir 246 kilómetros en menos de 36 horas y en su llegada los atletas deben besar los pies de la estatua del Rey Leónidas como símbolo de gratitud y perseverancia.