EN VIVO | Argentina vence a Uzbekistán en un partido vibrante

Tras un entretenido primer tiempo que trajo algo de susto al principio, Argentina vence a Uzbekistán por 2 a 1, tras arrancar perdiendo.

Makhmudjon Makhamadjonov, a los 23 minutos, puso en ventaja al combinado asiático gracias a un pase en diagonal y una definición cruzada al segundo palo de Gómez Gertz. Pero Alejo Veliz, a los 26, y Valentin Carboni, a los 41, lo dieron vuelta para el equipo de Mascherano.

Argentina tuvo más la pelota y fue incisivo por derecha, con el buen trabajo de Aguirre. Pero se descuidó atrás y lo pagó. El local supo reaccionar rápido con el olfato goleador de Veliz. La jugada la inició el capitán Agustín Giay, por derecha. El jugador de San Lorenzo envió un centro pinchado al área para el cabezazo de Alejo Veliz que quebró la resistencia del arquero visitante y puso el marcador 1 a 1.

Después apareció la jerarquía de Barco y Carboni para pasar al frente. El primero se proyectó por izquierda y tocó para Carboni, que recibió dentro del área, se sacó la marca de encima y con un zurdazo alto y al primer palo puso al frente a la Albiceleste.

Pese a llevar ventaja, el equipo dirigido por Mascherano mostró falencias que deberá corregir para el complemento.

El seleccionado argentino Sub-20 de fútbol empezará hoy a soñar con el séptimo titulo mundial de su historia cuando a partir de las 18, en el estadio Único "Madre de Ciudades", reciba en segundo turno, a Uzbekistán (último campeón asiático), en partido por la primera jornada del Grupo A que también tiene como integrantes a los representativos de Guatemala y Nueva Zelanda.

El equipo del entrenador Javier Mascherano dará rienda suelta a una "segunda oportunidad" tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia (finalizó séptimo sobre diez equipos) que motivó la renuncia del ex capitán del seleccionado argentino.

Si la Argentina hoy es sede de la 23ª edición de la Copa del Mundo Sub-20 es porque la Fifa le quitó el rol de organizador a Indonesia por conflictos políticos con Israel.

La gestión del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un acto de hábil reflejo político, más el interés de la Conmebol, con vistas a la candidatura por el Mundial 2030 en conjunto con Uruguay, Chile y Paraguay, inclinaron la balanza para la designación de emergencia.

La continuidad de Mascherano también contó con la participación de Lionel Scaloni, cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

De movida, Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, amparados por la decisión de la Fifa que a partir de esta edición le quitó el carácter de "obligatorio" a la cesión de jugadores.

La preparación de la Argentina se produjo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con amistosos ante República Dominicana y Japón. Los triunfos 4-0 y 2-1, respectivamente, dejaron entrever la base titular para el estreno en Santiago del Estero.

Más allá de la ausencia de tres "Europibes", la Argentina tendrá a futbolistas destacados como Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa).

A los jóvenes valores europeos se sumarán Valentín Barco (Boca), Agustín Giay (San Lorenzo), Juan Gauto (Huracán), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Alejo Véliz (Rosario Central), entre otros.

La Argentina contará también con el plus del público. El "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero lucirá completo y será una motivación más para un plantel que buscará revertir lo ocurrido en Colombia.

Se trata del segundo campeonato del mundo que se organiza en el país desde 2001, cuando el equipo dirigido por José Pekerman, con Javier Saviola en rol de goleador y figura, se consagró campeón en el estadio José Amalfitani de Vélez.

El rival de mañana será Uzbekistán, clasificado en su condición de campeón de Asia, que en sus tres partidos amistosos previos al Mundial ganó uno (3-0 vs. República Dominacana) y perdió dos (4-1 vs. Brasil y 2-0 vs. Uruguay).

Guatemala y Nueva Zelanda abren hoy la primera fecha

Guatemala y Nueva Zelanda, rivales del seleccionado argentino en el Mundial Sub-20, se enfrentarán hoy en el primer turno de la jornada inaugural en Santiago del Estero.

El partido en el Estadio Único "Madre de Ciudades" se disputará desde las 15 con transmisión de TyC Sports y DSports.

En el mismo horario, pero en el Bicentenario de San Juan, Estados Unidos y Ecuador darán inicio al Grupo B, en el que son amplios favoritos para pasar de ronda.

En la "Tri" estará uno de los dos futbolistas categorías 2007 que fueron incluidos en la lista y será el mediocampista Kendry Páez.

El jugador de Independiente del Valle, destacado en el Sudamericano Sub-17, ya tiene avanzado su desembarco en el Chelsea de Inglaterra.

Páez ha sido observado por varios equipos del Viejo Continente, desde antes del torneo Sub-17 de Conmebol, y el Chelsea se anticipó al FC Barcelona en la compra del pase del jugador de Independiente del Valle

Este partido será transmitido por DSports, como también el que sostendrán los debutantes Fiji y Eslovaquia en el mismo escenario cuyano a partir de las 18.

Mascherano evitó dar los nombres de los once titulares para el debut de la Selección juvenil

El seleccionador Javier Mascherano mantuvo la incógnita para la prensa respecto de la formación que hoy debutará en el Mundial Sub-20 cuando enfrente a Uzbekistán, por el Grupo A, en el Estadio Único "Madre de Ciudades".

"No se lo di aún a los chicos", dijo Mascherano a la prensa, en los 15 minutos previos al entrenamiento dispuesto por Fifa, en el predio de Central Córdoba de esta ciudad.

El plantel pulió detalles con vistas al debut mundialista y la probable formación sería con: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Federico Redondo o Ignacio Miramón, Máximo Perrone, Valentín Carboni; Matías Soulé, Alejo Véliz y Brian Aguirre o Juan Gauto.

Mascherano revisó una planilla durante varios minutos, junto con sus asistentes Leandro Stillitano y Esteban Solari, en los primeros 15 minutos de la práctica, abierta para la prensa, antes de realizar ejercicios tácticos con los futbolistas.

Al regreso al hotel, Mascherano se detuvo varios minutos con los hinchas que aguardaron por la llegada del micro que trasladó a la delegación argentina.

El "Jefecito", tal como lo hizo antes de ir a la práctica, posó frente a las cámaras de los celulares y firmó algunos autógrafos.

Valentín Barco, la promesa de Boca, resultó otra de las figuras requeridas por la gente en la vía pública, en el segundo día del plantel argentino en Santiago del Estero a la espera del debut de hoy.