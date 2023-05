"Nos dieron una nueva oportunidad, que para nosotros estaba perdida"

19/05/2023 - 21:57 Deportivo

Por Gustavo Paz

TW: @gustypaz

El debut de hoy será muy especial para esta selección. La chance de jugar el Mundial en casa, genera sensaciones diferentes. Pero para Javier Mascherano quizás sea aún más especial. Después del mal trago del Sudamericano, el "Jefecito" sueña con una revancha.

Después del primer entrenamiento con la selección en suelo santiagueño, el ex volante albiceleste dialogó con los medios y reconoció que vive horas muy especiales. Además, agradeció el cariño de los santiagueños.

"Esperábamos un recibimiento muy lindo. Sabemos cómo está volcada la gente y el amor que le tienen a la selección. Y más después de lo que consiguieron los chicos de la mayor. Es un efecto que estamos sintiendo con las juveniles. La verdad que sabíamos que iba a pasar esto desde que nos tocó la sede acá en Santiago. Es muy lindo el cariño de la gente", aseguró el DT.

"Yo soy del interior y sé cómo se vive el fútbol en estos lugares. El hecho de que no haya tantas oportunidades para ver a seleccionados, hace que cada vez que suceden estas cosas, son a estadio lleno. O que la gente vaya al hotel a esperar una foto o un autógrafo", destacó Mascherano antes de la práctica ante medios de todo el mundo.

"Viene gente conocida, pero uno está en sus cosas y no tiene tanto tiempo para estar distrayéndose. Mi entorno de confianza va a estar acá y disfruto mucho que el Mundial se juegue en nuestro país", agregó.

Con respecto al partido de hoy, "Masche" dijo que aún no les confirmó a los jugadores el once inicial. "El equipo lo tengo, pero no se lo confirmé a los jugadores".

"Llegamos bien. Me hubiese gustado tener más tiempo de trabajo, pero por cómo se dio todo, hicimos lo mejor y no estamos como para quejarnos. La realidad es que pudimos contar con la mayoría de los chicos en los últimos diez días, jugamos dos amistosos internacionales que era algo que nos preocupaba, sobre todo para que tengan rodaje todos los chicos que no venían con tanta continuidad en sus clubes", aseguró.

"Sabemos cómo se dieron. Nos dieron una nueva oportunidad, que para nosotros estaba perdida. Con ganas de hacer las cosas bien esta vez. No esperaba que los clubes nos cedan a todos los jugadores. Creo que hemos logrado tener a la gran mayoría. Hay casos puntuales que se saben, pero ya eso quedó atrás y estamos a muerte con estos chicos", sostuvo Mascherano.

Por último, habló del rival de hoy: "Uzbekistán es un buen equipo, viene haciendo bien las cosas. Saben y tienen bastante claro lo que hacen. Están jugando desde hace un tiempo con un sistema 5-2-3. Cuentan con extremos muy buenos individualmente. Son fuertes en muchos duelos. Estamos avisados que no será un partido fácil para nosotros", cerró Mascherano.

Gino Infantino y la nueva oportunidad con el seleccionado

El volante de Rosario Central Gino Infantino es uno de los jugadores que más rodaje venía teniendo en esta selección argentina Sub-20. Para Miguel Ángel Russo, DT del "Canalla" es clave, por ello Mascherano intentará aprovecharlo. El mediocampista habló ayer y afirmó que es una motivación extra jugar el Mundial de la categoría en el país, en la previa del partido de hoy ante Uzbekistán.

"Es muy lindo lo que se nos viene. Sabíamos que la gente iba a estar porque sabemos cómo la gente vive el fútbol y porque juega la selección. Si bien Santiago del Estero está un poco alejado, la gente siempre está y agradecemos este apoyo", dijo el volante.

Infantino, quien ayer cumplió 20 años, expresó: "No pensaba que íbamos a tener esta nueva oportunidad. Creímos que después del Sudamericano todo había terminado, pero se dio una nueva chance, de jugar en nuestro país, con nuestra gente y tenemos que hacer lo mejor".

Además, el volante de Rosario Central dijo: "Es una motivación extra jugar el Mundial con nuestra gente y a estadio lleno. Debemos hacerlo de la mejor manera por ellos y nuestras familias".

Infantino seguramente tendrá minutos en la selección argentina y para Mascherano, podría ser titular.

"Jugar tan cerca de mi provincia es muy especial"

Ignacio Maestro Puch la rompe en Atlético Tucumán y hoy, le tocará defender la camiseta de la selección argentina a pocos kilómetros de su provincia natal. El delantero habló ayer con EL LIBERAL y confesó que vive un verdadero sueño. Además, reconoció que hoy estarán familiares y amigos en la cancha para alentarlo.

"Esto es una alegría enorme. Es el sueño que tiene todo chico cuando empieza a jugar al fútbol. Es especial porque estoy cerca de mi provincia, van a venir muchos amigos y familiares. Mañana (por hoy) tenemos un partido importante, hay que arrancar ganando. Estoy feliz, disfrutando mucho. Aquí son todas finales y debemos comenzar ganando. No es una revancha, sí es una nueva oportunidad. Ahora estamos muy concentrados acá. Lo que pasó ya pasó, hay que pasar la página. ", aseguró el delantero en primeros términos.

"Mucha familia y muchos amigos vienen a la cancha. Me está explotando el celular preguntándome si tengo entradas. Si puedo las consigo, pero lógico que no a todos ja. Es hermoso que podamos jugar tan cerca de mi provincia", reconoció Maestro Puch.

"Nunca me había tocado jugar con la selección en el país. Es una sensación especial todo. Ya desde que bajás a entrenar, la gente te recibe, te espera. Es una sensación de apoyo muy linda. Además que mi familia pueda venir a verme", contó el atacante de Atlético Tucumán, quien hoy tiene grandes chances de ser titular ante Uzbekistán.

Sobre la expectativa que hay en Santiago del Estero por el debut en el Mundial Sub-20. "Estamos muy felices por jugar a cancha llena. Nos puso felices. Lo hablamos con los chicos y nos preguntábamos y se llenará la cancha. Es muy lindo para nosotros. Agradezco a la gente".

"Es un plus tener a la gente porque suma mucho", agregó el atacante de Atlético Tucumán, el día previo al partido contra Uzbekistán por el grupo A del Mundial Sub-20 que se jugará hoy a las 18 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El llamado de Messi y Scaloni

El entrenador de la selección argentina Sub-20, Javier Mascherano, agradeció a Lionel Messi y Lionel Scaloni por el apoyo brindado y que resultó vital para revertir su decisión de renunciar luego del mal paso en el Sudamericano de Colombia.

"Hablé con Messi y Scaloni, pero hace poco lo hice con Scaloni por su cumpleaños. Les agradezco por el apoyo, porque no tenían ninguna necesidad y me hicieron sentir su cariño. Valió mucho", dijo Mascherano antes de la práctica de ayer.