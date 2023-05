Leo Madelón no aceptó preguntas y ¿hoy se irá?

20/05/2023 - 00:24 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba Leonardo Madelón habló anoche en conferencia, pero no aceptó preguntas de la prensa y tampoco confirmó si seguirá al frente del equipo, ya que reconoció que mantendrá hoy una reunión clave con los dirigentes.

"No hay ninguna decisión tomada ni nada para comunicar. Sólo decir que mañana (por hoy) me voy a reunir con el presidente, con los dirigentes para hablar y para ver cuál es la mejor solución. Si seguimos, si estamos bien, si podemos sacarlo adelante. Aquí somos todos gente de bien", aseguró el DT.

"No quise aceptar preguntas porque quería ser breve y hacer una síntesis de lo que fue este partido. Jugamos contra un rival que llegaba en una situación difícil. Tuvimos los medios y las chances para ganarlo, pero cuando no concretas se complica todo. Y fue lo que nos volvió a suceder. El reconocimiento y apoyo de la gente todo el partido fue muy bueno. Después, cuando no cerrás el partido y encima te convierten faltando cuatro minutos, todo se revierte y entiendo ese enojo. La gente se puso mal porque esperaba otro resultado, al igual que yo, al igual que los propios jugadores", agregó Madelón.

A su vez, el entrenador de Central Córdoba expresó: "Ya tenemos que pensar en el partido del miércoles por Copa Argentina. Es lo que nos queda. Trabajar para llegar bien".

Seguidamente, Madelón recalcó: "No quise que pregunten nada para no generar nada ni darle vuelta a este asunto. Esto es así. En lo personal creo que hicimos un buen partido. Hicimos lo mejor que es generar situaciones. Llegamos pero no concretamos. No hay más explicaciones. Ya hablaremos y debemos pensar con la cabeza fría. Entrenaremos y nos juntaremos a hablar con la dirigencia. La gente tiene razón, yo como técnico debo estar equilibrado y hacer lo mejor para revertir esto", cerró el DT del elenco santiagueño.