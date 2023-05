Mitre intentará volver a la senda del triunfo ante Estudiantes de Caseros

21/05/2023 - 04:19 Deportivo

Mitre se presentará esta tarde en el estadio Ciudad de La Banda, donde enfrentará a Estudiantes de Caseros, en busca de un triunfo que le permita salir de la zona baja de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional.

Desde las 15.30, el equipo de Alfredo Grelak intentará volver a la senda del triunfo, tras empatar sin goles en su último partido frente a Brown de Adrogué, en calidad de visitante.

De no surgir inconvenientes de último momento, Mitre presentará la misma alineación, aunque con una postura mucho más ambiciosa que la que mostró ante Brown, en Adrogué.

El "Auri" volverá a jugar en la cancha de Sarmiento, debido a que su estadio está siendo utilizado por el Sub-20 de Uzbequistán. En el primer partido que disputó en ese escenario, derrotó a Quilmes por 1 a 0 con gol de Matías Almirón Llanes.

Por su parte, Estudiantes de Caseros viene de golear a Chaco For Ever por 3 a 0, con tantos de Tomás Bolzicco, Martín Garnerone y Santiago Briñone.

El "Aurinegro" deberá asumir algunos riesgos defensivos para poder sacar adelante un partido complicado.

La fecha continuará hoy con estos partidos: Zona A, Brown de Puerto Madryn vs. Flandria (15) y San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón (16, por TyC Sports); Zona B, Chacarita vs. Brown de Adrogué (14) y Deportivo Maipú de Mendoza vs. Villa Dálmine (15.30).