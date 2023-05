“Toti” Farina: “Yo corrí cinco años y sé qué es lo que trae todo esto”

21/05/2023 - 21:25 Deportivo

Héctor "Toti" Farina, administrador del autódromo de Las Termas, se mostró reconfortado por todo lo vivido durante el fin de semana.

"Fue un espectáculo muy lindo. Hubo mucha gente en el autódromo y también en la ciudad y eso es lo que nos importa para nuestra provincia. Hay que agradecerle al gobernador Gerardo Zamora que permite que tengamos este tipo de escenarios", explicó "Toti" en diálogo con EL LIBERAL.

"El Turismo Categoría es mi categoría. Yo corrí cinco años y sé qué es lo que trae todo esto. El espectáculo fue muy bueno. Lamentablemente algunos toques que no tendrían que existir, porque no pueden estar tres autos en una curva y no saber que no se puede pasar. Fueron al pasto y la ligó al último Pernía que venía por el lado de afuera. Eso no puede ser", agregó Farina, que corrió entre 1971 y 1991 en diferentes categorías.

Farina también habló de Fritzler y Ciantini, primero y segundo en el TC. "Son muy buenos tanto Ciantini como Fritzler. Largó sexto el que ganó. Fue pasando autos y esperando el momento preciso para no gastar las gomas. Y Ciantini es un gran piloto. Tiene la herencia de su padre. La verdad que es un chico que anda muy bien", opinó.

Por último, se refirió a la llegada de la Indycar al autódromo de Las Termas. "No hay nada confirmado. Se está hablando para el año que viene. Están todas las posibilidades, porque todos saben que estuvo la comisión y les gustó mucho el circuito. Aparte tenemos un piloto de primera como Canapino, sería muy lindo que lo tuviéramos acá", explicó Farina al término de la fecha.