El "Tula" llegó para alentar al Sub 20 y visitó la sede del PJ santiagueño

22/05/2023 - 16:06 Deportivo

Carlos "Tula" Pascual llegó a Santiago del Estero para alentar mañana martes al seleccionado Sub 20 de Argentina que enfrentará a Guatemala, en el Estadio Único Madre de Ciudades. Tras su arribo, pidió especialmente llegar a la sede central del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, donde fue recibido por el senador nacional y titular partidario, José Emilio Neder.

Junto a Neder, al diputado nacional Dr. Bernardo José “Pepe” Herrera y al director de la Escuela de Formación Política del PJ, Prof. Néstor Trejo; el Tula expresó su alegría por haber llegado a nuestra provincia y a continuación conoció las oficinas del PJ local, como así también la tienda de merchandising y el SUM donde se llevan a cabo las reuniones y encuentros.

“Esto de verdad es una cuna del peronismo. Yo siempre digo que la gente es peronista. Recorrí la provincia hace muchísimos años, Estoy muy feliz de estar aquí”, manifestó.

Quien recibiera en representación de los hinchas argentinos que asistieron a Qatar el Premio The Best FIFA 2022 a la mejor afición, desde 1974 que no se pierde ningún Mundial de la Selección Argentina. Estuvo en el 78, en México 1986 y, por supuesto, con 82 años no faltó a la tercera estrella en Qatar.

Junto a su bombo, que le regaló el expresidente Juan Domingo Perón en 1971 durante su exilio en España, ha recorrido las tribunas de los estadios más importantes del mundo.

Ese es Carlos Pascual, más conocido como "El Tula", historia viva de la hinchada argentina y de las Copas del Mundo, rosarino y fanático de Rosario Central.