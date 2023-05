Las modificaciones tácticas de Grelak que propiciaron la levantada

23/05/2023 - 01:17 Deportivo

Hace tres fechas, Mitre perdía 2 a 0 en su visita a Gimnasia de Jujuy y comenzaba a mirar de reojo la permanencia en la Primera Nacional. Pero a partir de ahí el equipo hizo un clic, consiguió siete de los siguientes nueve puntos y trepó al sexto lugar de la zona B, metiéndose en puestos de clasificación al Reducido.

El entrenador del elenco "aurinegro", Alfredo Grelak, en un mano a mano con EL LIBERAL explicó los cambios tácticos que propiciaron la levantada del equipo.

"Esa derrota en Jujuy vino después de dos partidos que, para mí, fueron los mejores nuestros. Racing de Córdoba y Ferro (empate y derrota, respectivamente, ambos de local) para mí fueron los que mejor juego desplegó el equipo", comenzó recordando el DT.

"Pero también viendo esto, se trató de modificar el sistema, de hacerlo un poco más sólido para darle garantía. Y lo hemos logrado. Hemos hecho una línea de tres centrales que está muy firme y le da tranquilidad al equipo. Me parece que la incorporación del arquero Larrea también le dio seguridad a todo lo que es la parte defensiva. A partir de esa solidez, empezamos a encontrar el buen juego y a sacar resultados positivo", añadió.

Más allá de las variantes tácticas, para Grelak también influyó la paridad que hay en el torneo. De esa forma el DT explica el andar irregular de su equipo, que había arrancado bien, después tuvo un bache pronunciado y ahora aparece en franca levantada.

"Es un torneo con una paridad terrible. Todos los equipos han tenido altibajos, excepto por ahí Maipú y Chacarita, que han mantenido una regularidad importante. Después, en todos los equipos, los partidos se definen por detalles, para bien o para mal. Algunos hacen prevalecer la localía, otros por ahí logran continuidad de dos o tres partidos. Si al partido con Estudiantes (triunfo 3-0, el domingo pasado en La Banda) no lo ganábamos, quedábamos entre los últimos. Y ganando quedamos sextos. Eso indica claramente la paridad que hay en todos los equipos, la otra zona también es parecida. Si a esos detalles los llevamos a que sean positivos, vamos a sacar mucho mejores resultados", evaluó el bonaerense.

¿Qué debe hacer Mitre para encontrar la regularidad? "No confundirse y seguir de la misma forma. Seguir siendo un equipo sólido, con sacrificio, sabiendo que si uno deja de correr, deja de sacrificarse por el compañero, seguramente no logremos el resultado que queremos. Con esa claridad me parece que es importante continuar a lo largo del torneo. Después seguramente vamos a encontrar mejores campos de juego, mejores rendimientos, mejor funcionamiento, pero a partir también de los resultados", respondió.

Tras el triunfo ante el "Pincha" de Caseros, Grelak ya se enfoca en la visita a Atlético Rafaela del próximo domingo: "Lo vi con Chaco, un partido que también refleja esta paridad. Chaco había generado cinco o seis situaciones claras y termina perdiendo el partido con una sola llegada de Rafaela. Es un equipo que de local se hace fuerte y tendremos que analizar bien en la semana que partido nos conviene jugar y como lastimarlos".