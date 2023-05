Véliz, el goleador: ''Ya nos pudimos soltar y ahora hay que ir paso a paso''

25/05/2023 - 02:01 Deportivo

Alejo Véliz, autor del golazo de cabeza que abrió la goleada ante Guatemala en Santiago del Estero, se mostró contento después de su segundo tanto en el Mundial Sub- 20 de fútbol y señaló que "logramos lo que vinimos a buscar -la clasificación a octavos de final- y porque es un primer paso de todo lo que falta".

Véliz sonríe cuando se le recuerda que, tras abrazarse con sus compañeros, festejó su gol con unos pasos de malambo en la calurosa tarde santiagueña, por lo que de inmediato pasó a ser "el bailarín del gol".

"Había prometido un zapateo", dijo Véliz en la zona mixta del moderno y coqueto estadio santiagueño.

Véliz es "el bailarín del gol" y lo certifica en la mismísima cancha del "Madre de Ciudades", ante más de 37 mil espectadores, luego del abrazo con Valentín Carboni.

El oriundo de la localidad santafesina de Gödeken, ubicada a 170 kilómetros de Rosario, se destacó durante sus inicios futboleros en la Liga Galvense, con Unión Deportiva y Cultural, actuaciones que motivaron la atención de clubes como Colón de Santa Fe y Rosario Central. En ese contexto, su familia fue un sostén clave en una vida sin lujos, de mucho trabajo y dedicación.

Al tiempo que convertía goles, Véliz daba rienda suelta a su otra pasión: el malambo. Tal es así que con 11 años compitió en el tradicional festival de Cosquín, en Córdoba, y obtuvo el primer lugar.

Las redes sociales viralizaron en varias ocasiones su destreza en la danza gauchesca. Desde las fotos en su etapa de niñez, con la vestimenta propia del malambo, hasta un video en pleno festejo con el plantel de Rosario Central.

"Estoy muy contento por el gol y también porque ya logramos lo que vinimos a buscar. Es un primer paso de todo lo que falta", dijo Véliz, ya más enfocado en el análisis del segundo éxito del equipo de Mascherano.

El goleador de Rosario Central también convirtió por segunda vez al hilo, con dos cabezazos que significaron el primer gol ante Uzbekistán y Guatemala.

"Tengo que aprovechar las situaciones que se me presentan. Ahora se están dando de cabeza, pero también está en la virtud de los chicos que tiran lindos centros", dijo el "9" argentino.

Para Véliz, la victoria con goleada ante los guatemaltecos no sólo representó el boleto directo para los octavos de final del Mundial, sino también un punto de inflexión.

"Sabíamos que el primer partido iba a ser un poco más difícil por el tema de las emociones, pero hoy ya nos pudimos soltar e hicimos un gran partido".

"La verdad es que no sabíamos nada del supuesto espionaje, y todavía no sabemos nada. Vimos que salió algo de eso, pero nada más", señaló Véliz. El "bailarín" del seleccionado argentino no se olvida del buen trato y el cariño que el hincha santiagueño les ofreció durante su estadía en las dos primeras fechas del grupo A del Mundial Su- 20.

"A la gente le digo gracias porque fue muy lindo tener todo este apoyo y que hayan llenado dos veces el estadio. Este triunfo por supuesto que se lo dedicamos a ellos", afirmó.