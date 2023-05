Cano y el penal: "En mi cabeza estaba que iba a ser gol"

28/05/2023 - 04:20 Deportivo

Había que patear un penal en el minuto 47 con Güemes perdiendo 1 a 0. Esa pelota pesaba mucho, pero no para Lucas Cano, que con un potente remate al palo izquierdo de Yacaruso evitó la derrota del "Gaucho" y que la gente se fuera molesta.

"Estaba muy tranquilo, sabía que lo iba a meter. En mi cabeza ya estaba que iba a ser gol por eso fui tranquilo a patearlo", confesó Cano en diálogo con EL LIBERAL. "Estoy contento porque el equipo siempre lo fue a buscar al empate. Y al último hasta casi lo ganamos. Hay que tratar de seguir sumando que es importante", agregó.

El ex delantero de Arsenal hacía alusión a la última jugada del partido, que también lo tuvo como protagonista, que un cabezazo que no fue gol por muy poco. "Una lástima que no haya entrado, pero hay que seguir sumando para mantenernos ahí arriba, cerca de la zona de clasificación", insistió.

Cano admitió también que "nos vamos con mucha bronca porque queríamos ganar de local, algo que se nos viene haciendo muy difícil". Y sobre esta racha adversa en casa, dijo: "No sabría explicarte, pero creo que nos falta un poquito más de confianza a la hora de jugar acá, de tener un poco más de paciencia. A veces nos dejamos llevar por la gente y uno no juega muy tranquilo".

El goleador ya se enfoca en lo que viene: "Ahora hay que buscar los tres puntos en Almagro".