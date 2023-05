El desgarrador posteo de Miguel Torrén para despedir a su hermano acribillado en Rosario

28/05/2023 - 18:50 Deportivo

Un hermano del capitán de Argentinos Juniors, Miguel Ángel Torrén, fue asesinado anoche a balazos en la puerta de su casa ubicada en un barrio de la zona sudoeste de la ciudad santafesina de Rosario.

El crimen generó conmoción y tras conocer el hecho, el futbolista del "Bicho", se volcó a las redes sociales para despedir a su familiar. Con profundo dolor, le dedicó unas sentidas palabras junto a una imagen juntos.

"Hoy me toca despedir a mi gran hermano (todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también). Tenía virtudes y unas no tantas...pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes.

Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia, EL QUE ME DECÍA ‘YO NO PUDE PERO VOS SÍ Y YO SOY FELIZ CON ESO!!!’".

Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede...te amo y gracias por amar a mis hijos.





Cuarto crimen en su familia

Según confirmó una fuente de la Fiscalía rosarina a Télam, José Sixto es el cuarto hermano del defensor de Argentinos Juniors, Miguel Torrén, que fue víctima de un homicidio en Rosario en los últimos 13 años.



El primero fue Walter Torrén (32), asesinado en abril de 2010, cuando recibió un disparo en la espalda mientras jugaba un partido de fútbol en un torneo del barrio Toba, situado en la zona sudoeste de Rosario.



Una década después, en mayo del 2020, fue asesinado Gabriel Torrén (34), quien recibió una golpiza que le provocó la muerte, luego de una pelea con dos de sus cuñados, según declaró entonces quien era la pareja de la víctima.



El tercer hermano del futbolista que murió víctima de un homicidio fue Luis Torrén (43), quien falleció tras permanecer internado en grave estado durante varios días luego de recibir tres disparos en el abdomen y el tórax, en septiembre de 2021.



Luis había sido herido de gravedad el 25 de agosto de aquel año, cuando fue atacado mientras caminaba por la vereda de la calle Puerto Argentino al 4200 de la ciudad de Rosario.