VÍDEO: Un día después de gritar campeón con el PSG, Messi fue descubierto en el recital de Coldplay en Barcelona

28/05/2023 - 22:00 Deportivo

Lionel Messi le dio el gol del título a PSG ante Strasbourgo el pasado sábado, una victoria que sentenció el título en la Ligue 1 de Francia para su equipo. Un día después, en lugar de estar en la ceremonia del campeón, viajó a Barcelona para disfrutar del concierto de Coldplay.

El Diez, quien no seguirá en el cuadro francés la proxima temporada, fue visto junto a Cesc Fabregas en el Estadio Olímpico, en una jornada entre risas y en la que el público cantó por su vuelta a Barcelona.

Fue el periodista Gerard Romero, dueño de un equipo de la Kings League de Gerard Piqué, el que hizo pública la escapada del delantero, que al ser divisado por los aficionados provocó la clásica ovación: “Meeessi, Meeessi”. No fue la única del día: horas antes en el Camp Nou, en ocasión del 3-0 del Blaugrana contra el Mallorca, en el minuto 10 (en alusión al dorsal que convirtió en leyenda) los fanáticos volvieron a pedir por su regreso, teniendo en cuenta que quedará en libertad de acción el próximo 30 de junio.

Mientras disfrutaba del show, en París se realizaba la gala del Sindicato de Jugadores Profesionales de Francia (UNFP), en la que el argentino peleaba por el premio a mejor jugador de la Ligue 1, que finalmente fue para Kylian Mbappé. Eso sí, el atacante campeón del mundo en Qatar terminó formando parte del equipo ideal, junto otros compañeros suyos: el mencionado Kiki, Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

¿Por qué no estuvo la Pulga? Le avisaron de la fecha de la gala una semana antes de su realización (los ternados fueron anunciados el 17) y ya tenía previsto el viaje que incluía algunos compromisos que no podía modificar. De todos modos, no fue el único ausente: tampoco estuvo Gigi Donnarumma, arquero campeón, y figuras del Olympique de Marsella, que junto al Lens dieron batalla por la corona.