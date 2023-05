Central Córdoba dejó escapar otra vez un partido increíble en Santa Fe

30/05/2023 - 00:21 Deportivo

Otra vez lo ganaba, otra vez lo dejó escapar. Central Córdoba no pudo aprovechar los dos goles de ventaja ni el hecho de haber jugado casi 35 minutos con un jugador más y ayer, empató ante Colón en Santa Fe por 2 a 2, en uno de los duelos que cerraron ayer la fecha 18 de la Liga Profesional.



Besozzi y Maciel anotaron para el "Ferro" en la primera parte. En el complemento, Ábila y Pereyra, en contra, empataron el juego. El "Sabalero" sufrió la expulsión de Moreyra a los 14 minutos del segundo tiempo. Los de Madelón suman así cuatro fechas sin victorias.



El comienzo del partido tenía a un elenco visitante que quería tener la pelota. Central Córdoba intentaba ejecutar su plan de juego y no se refugiaba en su campo. Colón se preocupaba por la marca de Lucas Gamba, pero la apertura del marcador llegaría por dos de los jugadores que más movilidad tenían en el arranque. Brian Farioli apareció por la derecha y metió un centro notable para Besozzi, quien entró sin marca por el medio y definió al gol casi desde el punto penal.



El ferroviario ganó en confianza. El local no era claro y a los 10 minutos, el propio Besozzi estuvo a centímetros de aumentar la ventaja. Colón quedó muy mal parado, Gamba condujo la contra y se la dio al extremo surgido en Lanús quien le erró al arco de manera increíble.



Cada vez que Central Córdoba pasaba la mitad de gol ante un rival que marcaba cada vez peor. En 25 minutos, los de Madelon eran superiores.



Por eso no llamó la atención que precisamente a los 26, tras una mala salida de los santafesinos por el sector derecho la visita encuentre el segundo. Gamba se la dio a Maciel y el volante, antes de entrar al área, le pegó de gran forma y clavó la pelota junto al palo derecho de Chicco. Los santiagueños aprovechaban todas las ventajas que daba Colón del medio hacia atrás.



Colón estaba golpeado pero intentaba buscar asociaciones en busca del descuento. A los 35 minutos, Wanchope Abila llegó al gol pero Espinoza lo anuló por un offside muy fino y tras un chequeo en el VAR. Así llegaría el final de la primera mitad.



El comienzo del segundo tiempo sería para los santiagueños una verdadera pesadilla. En apenas 8 minutos, el partido dio un vuelco rotundo. "Wanchope" comenzó a generar problemas en la última línea del Ferro y a los 4, con una exquisita definición de afuera del área, lograría el descuento sabalero. Eso le dio confianza al local y tras una falta que le cometieron al propio Wanchope Abila, Pereyra la quiso despejar y descolocó a un Ledesma que salió lejos. La pelota terminó en el fondo del arco y el encuentro estaba 2-2.



A los 14', Espinoza echó de manera apresurada a Moreyra por una infracción fuerte a Maciel en la mitad de la cancha y eso le dio aire a la visita. Frenó la embestida santafesina en un momento complejo para Central.



Abila estuvo muy cerca del gol nuevamente a los 25, pero definió alto. El ex Boca era un problema sin solución para la visita.



Besozzi siguió preocupando con su velocidad pero el equipo fue perdiendo claridad pese al hombre de más.



Madelon mandó a la cancha a Castelli y Torres para los últimos 15 minutos. A los 33, Vasquez probó de afuera y un desvío en Garcés salvó a Colón. A los 41, el propio Garcés apareció por el área de Central Córdoba y de cabeza, estuvo muy cerca de darle la victoria al Sabalero.



Benítez probó de afuera a los 43 y la pelota se fue cerca. En el descuento, Castelli recibió en el área y metió un centro para Soraire, que de milagro no llegó a empujar para el gol.

El partido estaba para cualquiera, pero a los dos les faltó estar más precisos en el área rival y así, todo terminó en empate.

"Me voy con mucha bronca por el resultado"



El entrenador de Central Córdoba, Leonardo Madelón, lamentó ayer el empate en Santa Fe y reconoció que se fue con bronca. "Es difícil responder qué nos pasó en el segundo tiempo. En el primero, hicimos un partido casi perfecto. Hicimos todo lo que se planeó. En el segundo, tuvimos errores nuestros que pagamos caro. Fueron fallas nuestras. Lo teníamos controlado y nos pasa eso con dos pelotas aisladas. Una de ellas, después de un lateral nuestro que después de un rebote les queda a ellos y de ahí viene el gol. Y el otro, una pelota detenida, frontal, sin riesgo. El resultado real del partido es otro. Es lo que puedo apreciar. Estoy con mucha bronca, muy caliente. Ya hablamos con los jugadores y hay que tener rebeldía para salir", aseguró.



A su vez, Madelón dijo: "Es una cancha complicada la de Colón. Siempre lo fue. Pudimos cerrarlo en el primero y ya en el segundo, no lastimamos. Conozco mucho a Pipo y creo que la propuesta que se impuso fue la que trajimos de Santiago. Erramos jugadas claras y no se concretaron. Ellos fueron prácticos y nos empatan con cinco minutos de distracción".



Por último, el DT del "Ferro" expresó: "Si tuviese la respuesta al hecho de por qué nos están pasando estas cosas, claramente ya las hubiésemos corregido. Estamos trabajando para que no nos pase más. Hay que resistir. Yo me aguanto los insultos. Yo me defiendo con el equipo, y veo que el equipo está bien, que entienden la idea, los cambios de estrategia. No cerramos los partidos y es la tarea que debemos hacer. El grupo está dolido".