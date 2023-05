Quimsa volvió con el pasaje a la final y con la satisfacción del deber cumplir

30/05/2023 - 00:36 Deportivo

Quimsa pisó anoche suelo santiagueño, luego de barrer la serie ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia y de obtener su pasaje a la gran final de la temporada 2022/23 de la Liga Nacional.

La delegación fusionada arribó al aeropuerto local pasadas las 21 y se encontró con el recibimiento a Lionel Tijera, Luis Marchetti Jozami y Martín Sampaolessi, campeones mundiales en India con el seleccionado argentino de cestobol.



"Estamos ahí, a un pasito del objetivo. Llegar a la final no es poca cosa así que estamos muy contentos", declaró Sebastián Acevedo en diálogo con EL LIBERAL tras pisar suelo santiagueño.

Consultado acerca de los 100 partidos con la camiseta de Quimsa, respondió reconfortado: "Me enteré hoy. Es un mimo para mí y para mi carrera. Estar en el club en el que he crecido prácticamente es muy importante. Esperemos que siga así".



Acevedo tuvo un gran protagonismo en los tres partidos de la serie ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. "Somos un equipo largo. Sabemos que en cada partido le puede tocar a uno distinto. Me tocó a mí ser un poco regular, pero la verdad que el trabajo grupal es muy importante y lo que más valoro. Espero que siga así. Es nuestro objetivo que siga así. Tenemos que hacer valer que tenemos un muy buen equipo, un equipo largo, y trabajamos todos los días para que se dé siempre de la misma manera", explicó el ala pívot santiagueño, que ha sabido ganarse un lugar en el equipo viniendo desde la banca.



Con respecto al rival, señaló: "Nosotros vamos a esperar al que sea. Vamos a trabajar a conciencia para eso, para la final. Que llegue el mejor y nosotros vamos a estar listos para este desafío y para disfrutarlo sobre todo. Puede ser una revancha si es con Instituto. Este año siempre hemos tratado de hacer un borrón y cuenta nueva, este es un nuevo año y nosotros trabajamos todo el año para esto. Primero tratar de disfrutarlo, porque no todos los días se llega a una final y nosotros tenemos la oportunidad de jugar, en mi caso, una segunda final en el club que amo. Vamos a estar tranquilos para trabajar hasta que sepamos quién nos toca y tratar de disfrutarla".



Por último, "Seba" pidió hacer públicas sus felicitaciones a los campeones mundial de cestobol. "Quiero mandarles un saludo a los campeones del cestobol, que tuve la posibilidad de hablar con ellos. Les quería mandar mis felicitaciones y las de mis compañeros también. Se merecen todo este recibimiento", indicó.



Mauro Cosolito



El capitán Mauro Cosolito también habló con EL LIBERAL y destacó la importancia de haber llegado a la tercera final consecutiva.

"No es poco, estamos muy contentos. Ya estamos preparándonos para lo que viene. La verdad que estoy muy contento de llegar a mi tercera final. Ahora hay que ganarla", declaró el alero santafesino.

Con respecto al rendimiento de Quimsa, explicó: "Jugamos muy concentrados, jugamos bien. En el tercer partido allá, sabíamos que íbamos a tener mucha presión, pero nos plantamos y lo hicimos bien. Hicimos todo para ganar la serie. Gracias a Dios pudimos ganar, jugando muy bien al básquet".

Por último, se refirió a los posibles rivales para la final de la Liga Nacional. "Que venga el que sea. La verdad que con Boca podríamos tener una ventaja de localía, que eso también sería importante. Instituto sabemos que tenía dos juegos para cerrar la serie y que puede definir la serie de local, donde perdió un solo juego durante todo el año. Al que sea hay que ganarle, hay que competir", cerró ilusionado.