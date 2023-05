Hay dieciséis selecciones que irán en busca de tocar el cielo con las manos

30/05/2023 - 01:24 Deportivo

El Mundial Sub-20 de la Argentina ingresó en la recta final del certamen que organiza la Fifa y son 16 los equipos que quedaron clasificados para ir en busca del título el próximo 11 de junio en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata.



La Selección Argentina ya cumplió con el objetivo de alcanzar los octavos de final y ahora se cruzará mañana ante Nigeria para avanzar a los cuartos de final donde figura el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero como posible escenario para recibir otra vez a los chicos de Javier Mascherano.



Pero todo comenzará hoy con los encuentros que se jugarán en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. A las 14.30 lo harán Estados Unidos con Nueva Zelanda, mientras que a las 18 será el turno para Uzbekistán vs. Israel.



Un dato que no es menor en este sentido es que los estadounidenses por ejemplo, se clasificaron en la fase regular con puntaje, al igual que los argentinos que marcaron supremacía en el Grupo A donde además estaban los representativos de Guatemala, Uzbekistán y Nueva Zelanda.

A favor de los norteamericanos estuvo en que contó con una defensa bien coordinada y segura y un arquero que vino a nuestro país con la intención de ser el menos vencido. Hasta ahora es el único equipo del Mundial al que no le marcaron goles.



Para Nueva Zelanda no será una tarea sencilla si es que pretende dar el golpe ante los Estados Unidos. Frente a la Argentina mostraron muchas falencias y fueron presa fácil de una goleada.

Por el lado de Uzbekistán e Israel, el panorama para los dos se presenta como incierto en cuanto a las chances que tienen de seguir en carrera en el Mundial. Los dos vienen de pasar a los octavos de final tras las segundas posiciones en los grupos A y C, respectivamente



Los uzbecos son los vigentes campeones de Asia y aseguraron su boleto con la victoria sobre Guatemala en la última fecha de la instancia regular. Israel, por su parte, hizo lo propio con un agónico triunfo ante Japón, que le dio vida en su primera experiencia mundialista.



El programa de los octavos de final es la siguiente: hoy 30 de mayo, 14.30 (Mendoza): Estados Unidos vs. Nueva Zelanda (DSports y TyC Sports); 18 (Mendoza): Uzbekistán vs. Israel (DSports).

Miércoles 31 de mayo, 14.30 (San Juan): Colombia vs. Eslovaquia (DSports); 18 (San Juan): Argentina vs. Nigeria (TV Pública, TyC Sports y DSports). 14.30 (La Plata): Brasil vs. Túnez (DSports y TyC Sports), 18 (La Plata): Inglaterra vs. Italia (DSports).

Jueves 1 de junio: 14.30 (Santiago del Estero): Gambia vs. Uruguay (DSports). 18 (Santiago del Estero): Ecuador vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).