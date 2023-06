Caso Messi: el presidente de la Liga de España prometió dar una pronta respuesta

01/06/2023 - 21:35 Deportivo

El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, se comprometió ayer a dar una "pronta respuesta al plan de viabilidad de Barcelona" para el fichaje del astro argentino Lionel Messi, quien quedará en libertad de acción a fines de este mes cuando finalice su contrato con el París Saint-Germain.

Tebas prometió ese veredicto después de una reunión celebrada en Madrid entre representantes de LaLiga y ejecutivos del área financiera del club Barcelona, que intentan cumplir con las normas del fair play financiero del fútbol español.

"No sé si será Messi o quién será, pero algún jugador incorporarán (en Barcelona) si salen los que tienen que salir. Conocen las normas, su situación es monitoreada hace más de 2 temporadas", aseguró Tebas a la cadena radial Cope, según reproducen medios gráficos españoles.

La entidad catalana tiene la intención de inscribir al defensor uruguayo Ronald Araújo y al mediocampista Gavi apenas consiga la aprobación de LaLiga y, a continuación, firmar el regreso de Leo Messi, quien hace dos años tuvo que marcharse por la imposibilidad de registrar el contrato sin vulnerar los límites presupuestarios exigidos por las autoridades del torneo español.

Messi, de 35 años, todavía no decidió dónde jugará a partir de la próxima temporada. En su entorno no cayó bien que la dirigencia de Barcelona no haya presentado una oferta concreta para su regreso.