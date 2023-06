Los festejos arrancaron anoche con un emotivo acto

03/06/2023 - 02:43 Deportivo

Ayer arrancaron los festejos por el cumpleaños 104 del Club Atlético Central Córdoba, con un evento especial en su sede, en donde se reconocieron a protagonistas de la historia de la institución del barrio Oeste.

En el emotivo acto estuvo presente la dirigencia del "Ferroviario", encabezada por su presidente, ingeniero José Alfano, sus vicepresidentes, ingeniero Víctor Paz Trotta y doctor Darío Alarcón, y demás autoridades. También se contó con la presencia del subsecretario de Deportes de la provincia, profesor Carlos Dapello.

En el SUM del estadio Alfredo Terrera se vivió un grato momento en donde fueron homenajeados ex dirigentes, ex futbolistas y ex colaboradores, que engrandecieron la rica historia del club fundado el 3 de junio de 1919.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando se bautizó a la sala de prensa del club con el nombre de "Héroes de la Bombonera 1967", con la presencia de aquellos gloriosos jugadores que vencieron a Boca de visitante, siendo el primer equipo del interior del país en ganar en aquel estadio.

Otro momento emotivo fue al bautizar la oficina de presidencia con el nombre de Luis Castellini.

Hoy seguirán los festejos en el marco del 104º aniversario, en las instalaciones del club a partir de las 22, con la presentación de artistas como Claudio Acosta, Negro Juárez, Mishqui Simi, Karam, Meta Chango y Martín Figueroa.

El programa de actos continuará hasta el mes de julio. En un enorme trabajo de coordinación entre el club, la Liga Profesional y la Ansav (Agencia Nacional de Seguridad Vial), se llevará a cabo el sábado 10 de junio una capacitación masiva para todas las personas interesadas, sobre normas de seguridad vial, espacio donde además se realizará un importante donativo de cascos a los concurrentes. Se prevé, además, dos eventos importantes en las ciudades de Forres y de Loreto, dando una gran preponderancia participativa a las filiales del Interior.