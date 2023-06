Güemes buscará ante Almagro meterse nuevamente en zona de Reducido

03/06/2023 - 02:50 Deportivo

Güemes buscará esta tarde volver a la senda del triunfo en la Primera Nacional, lo que automáticamente le significaría retornar a zona de clasificación al Reducido, cuando desde las 15 visite a Almagro. El cotejo, que abrirá la decimonovena fecha de la Zona A del certamen, se jugará en el estadio Tres de Febrero de José Ingenieros y tendrá a Edgardo Zamora como árbitro.

El "Gaucho" se ubica en el decimotercer lugar del grupo con 21 puntos, pero si logra sumar de a tres lo elevaría al octavo lugar, desplazando a Deportivo Morón (23). Claro que después debería esperar que el "Gallito" no gane (visita mañana a San Telmo) y una serie de resultados más para conservar ese lugar, pero el primer paso será conseguir la victoria esta tarde.

El equipo que dirige Waler Perazzo necesita, además, ganar para recuperar la confianza, ya que no consigue festejar desde hace tres fechas, en las que cosechó dos empates (3-3 ante Temperley y 1-1 frente a San Telmo, el domingo pasado en el "Jiya" Miranda) y una derrota (0-1 ante San Martín de Tucumán).

Pero el fuerte de Güemes esta temporada está cuando sale de Santiago ya que está invicto en sus últimos cinco juegos de visitante, en los que consiguió tres triunfos (2-1 vs. Patronato, 1-0 vs. Almirante Brown y 2-1 vs. Nueva Chicago) y dos empates (1-1 vs. Estudiantes de Río Cuarto y 3-3 vs. Temperley).

Para el duelo de hoy, el DT realizará tres modificaciones con respecto al equipo que viene de igualar ante el "Candombero": Mauro Zurita por Leonel Álvarez, Mauro Bellone, recuperado de una lesión, por Matías Vera y Maximiliano Casa, que ya purgó su fecha de suspensión, por Ignacio Carruega.