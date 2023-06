Eduardo Berizzo citó a tres jugadores del fútbol argentino para la Selección de Chile

03/06/2023 - 10:44 Deportivo

El arquero Gabriel Arias, de Racing Club, y los defensores Matías Catalán, de Talleres de Córdoba, y Guillermo Soto, de Huracán, fueron citados hoy para integrar el plantel del seleccionado chileno, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, que jugará tres amistosos.



La "Roja" enfrentará a Cuba el 11 de junio en Concepción, el 16 de junio lo hará ante República Dominicana en Viña del Mar y el 20 de junio visitará a Bolivia, seleccionado que dirige el argentino Gustavo Costas, en Santa Cruz de la Sierra.



En cuanto a los citados que juegan en el fútbol argentino, Catalán, nacionalizado chileno, es probable que no pueda sumarse al equipo de Berizzo debido a que anoche se retiró lesionado a los 22 minutos del primer tiempo en el parido que Talleres le ganó a Tigre por 3 a 1 en Victoria, por la Liga Profesional, y se teme que sufrió una lesión muscular.



En tanto, Arias, nacido en Neuquén y nacionalizado chileno, se sumará al plantel de Berizzo y de esa manera no podrá jugar en Racing el partido pendiente ante Vélez, en Avellaneda, por la 18va. fecha de la LPF, que fue reprogramado para el sábado 17 de junio.



De los 27 futbolistas citados por el "Toto" Berizzo, hay 17 que militan en el extranjero y entre ellos se destacan históricos de la "Generación Dorada", bicampeona de América, como Gary Medel (ex Boca y jugando en Bologna de Italia), Arturo Vidal (Flamengo de Brasil) y Alexis Sánchez (ex River y actualmente en el Olympique de Marsella de Francia).