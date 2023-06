Madelón: "Aprendimos a cuidar un resultado"

04/06/2023 - 00:17 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Leonardo Madelón, se fue feliz anoche por la vuelta al triunfo y elogió la entrega de los jugadores tras el 2-0 ante Huracán.

"Nosotros sabíamos que Huracán tenía que poner todo porque tenía una necesidad grande de ganar. Puso a Gauto que venía del Sub-20. Es un pibe muy peligroso y además, jugaron con dos puntas. Pusieron toda la artillería. Lo trabajamos bien. Esto es consecuencia de los buenos partidos anteriores. Veníamos bien y nos faltaba cerrar los resultados. Creo que esta vez aprendimos a cuidar un resultado. Defender bien también es jugar bien", dijo el DT "ferroviario".

"Lo que más me gustó fue el ambiente que hubo durante todo el día. El aliento, el clima de fiesta. El equipo levantó la energía de la gente. Si en algún momento flaqueamos, el aliento de los hinchas nos levantó. Hubo un ida y vuelta muy lindo. Nos habíamos propuesto organizar una fiesta de cumpleaños y salió bien. A toda la gente del club, le agradezco", agregó Madelón.

"Estoy contento por los dirigentes, por la gente, por los jugadores. A los resultados adversos los sufrimos de una manera fuerte. Esta vez lo ganamos y me deja feliz. Creo que hay una maduración. Dijimos que no había que volverse locos. El primer tiempo fue muy bueno, en el segundo bajamos un poco, pero es también porque Huracán los llevó a eso. No corrimos riesgos. Nos tiraron muchos centros y lo entrenamos mucho. Los jugadores hicieron un gran partido, bien de hombres. Me gustó mucho. Ellos lo merecían. Lo ganamos bien. Golpeamos y lo cuidamos bien", cerró el DT.