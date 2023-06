Sebastián Sayago y Florencia González Moreno ganaron el Torneo Aniversario

04/06/2023 - 00:53 Deportivo

Sebastián Sayago y Florencia González Moreno jugaron en un nivel altísimo y se convirtieron en los ganadores del Torneo Aniversario del Termas de Río Hondo Golf Club, que se jugó ayer con la participación de 144 golfistas de todo el país.

Sayago empleó 73 golpes para quedarse con el primer puesto en la categoría Scratch Caballeros.

"Es una hermosa cancha, en perfectas condiciones. Hoy por suerte mi juego ha sido bastante regular y bueno. He jugado muy bien en los greenes y eso me ha dado la victoria. Por suerte no he tenido grandes falencias. Gracias a Dios he conseguido ganar la categoría", comentó Sayago en diálogo con EL LIBERAL.

"El golf es un deporte muy mental y sobre todo cuando uno juega bien en el green, que es el lugar donde está la bandera, las chances de hacer un score bajo son muchas. Es fundamental jugar bien el green", agregó reconfortado.

Por su parte, Florencia González Moreno empleó 83 golpes y se adjudicó la categoría Scratch Damas.

"Es una sensación hermosa, porque es la primera vez que vengo a Santiago del Estero y es la primera vez que juego en esta cancha. Me pareció increíble, porque había jugado dos días no tan bien y hoy realmente es como que salió el sol", declaró la golfista bonaerense.

"Es una emoción más que sea el día del aniversario, que realmente es emocionante. Nunca había jugado tan bien realmente. Un amigo me dijo que no es cuestión que pegues bien, es cuestión de que te enfoques, de tener confianza. Y empecé a fluir y salió. Fue increíble", agregó Florencia.

Por último, realizó una dedicatoria muy especial. "Se lo dedico a mi madre que fue una gran golfista. No está acá, pero le debo el golf a ella, era una apasionada", comentó emocionada.

"Ya volveré porque me gusta mucho la cancha. Siempre nos están ofreciendo venir acá. Todo el mundo que viene la pasa bien. La cancha es increíble, las cosas regionales... Los varones me dijeron que hay un estadio de fútbol increíble. Me alegro por Santiago del Estero", indicó.

Los restantes ganadores del torneo fueron los siguientes: Jimena Olmedo (mejor long drive y damas categoría única), Francisco Lami Hernández (mejor long drive caballeros), Elizabeth Pariente (aproach damas), Martín Rozze (aproach caballeros), Eduardo Divi (Caballeros de 16 a 54) y Luciano Rafael (Caballeros de 0 a 15.9).