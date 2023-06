El exarquero del "Ferro", el "Ruso Rodríguez, denunció amenazas de muerte de hinchas del "Rojo"

05/06/2023 - 02:13 Deportivo

El ex arquero de Central Córdoba, Diego "Ruso" Rodríguez, identificado con Independiente de Avellaneda, pero que actualmente defiende los colores de Godoy Cruz, hizo una denuncia pública en la que aseguró que nunca imaginó recibir amenazas de muerte de los hinchas del club que lo vio nacer.

Independiente volvió a caer ayer, esta vez en Mendoza y ante Godoy Cruz, y la campaña del Ruso Zielinski en el "Rojo" viene siendo apenas regular. Apenas tiene un punto más que el antecesor.

De ocho partidos jugados, el equipo de Zielinski sacó nueve puntos y el presente es preocupante porque el "Diablo" está en las últimas ubicaciones de la Liga Profesional.

Dentro de este contexto, la caída ante el "Tomba" cayó pésimo. Además, los hinchas que viajaron a la provincia cuyana protagonizaron un capítulo de violencia en las tribunas del estadio.

El presente deportivo es muy preocupante y, como si fuera poco, el "Ruso" Rodríguez, el arquero titular del "Tomba", pero surgido en la cantera de Independiente, fue la figura del partido con sus atajadas.

La actuación del exarquero "ferroviario" no habría caído del todo bien en algunos simpatizantes del "Rojo" porque anoche, el propio futbolista denunció amenazas de muerte. A través de su cuenta de Twitter, el hombre que nació futbolísticamente en la escuela de Pepe Santoro, se explayó sobre lo sucedido.

"Dentro de un día cargado de emociones, recibí varios mensajes deseándome la muerte de algunos hinchas del club donde me crie. Ayer, por ser parte de la colecta era un fenómeno. Hoy que me tocó enfrentar a Independiente jugando para Godoy Cruz, significa que no quiero al club. Es muy triste la cantidad de insultos y amenazas de muerte que recibí. Ojalá aprendamos a ser mejores seres humanos, lo más importante en esta vida", escribió Diego Rodríguez.