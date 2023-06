Matías Mansilla vivió una noche muy especial en el arco de Central Córdoba

05/06/2023 - 22:01 Deportivo

Le había tocado atajar por Copa Argentina, en el triunfo por 3 a 0 sobre Comunicaciones, hace un par de semanas en La Rioja. Pero por la Liga Profesional de Fútbol, Matías Mansilla nunca había tenido la posibilidad de defender el arco "Ferroviario". Pero eso fue hasta el sábado pasado. Porque justo en el aniversario 104 del club, y en el estadio Alfredo Terrera, el golero santiagueño tuvo la oportunidad que siempre soñó.

El golero de 26 años, nacido en Los Juríes, llegó este año a Central Córdoba proveniente de Patronato de Paraná. Se fue del pago muy chico, para hacer inferiores en Huracán. Luego pasó por Midland y Deportivo Morón, hasta que llegó al conjunto entrerriano, en el que debutó en Primera y además consiguió un título: la Copa Argentina 2022.

Y desde que volvió a Santiago, Matías esperaba una noche como la del sábado. "Fue un partido muy especial porque soy de Santiago y vinieron muchos amigos a la cancha. También vino la filial de mi pueblo, Los Juríes, a hacerme el aguante. Volver a mi provincia, después de tantos años, es muy grato. Y la fiesta que se vivió fue hermosa. Ojalá podamos seguir por esta senda", declaró el golero.

Mansilla lleva 180 minutos en el arco de Central, 90 por Copa Argentina y 90 por LPF, y aún no recibió goles. "Uno siempre anhela que no le hagan goles y ayudar a los compañeros . Este es el segundo partido que me toca y gracias a Dios pude mantener el arco en cero otra vez. Ahora hay que seguir trabajando para que, si me toca de nuevo, poder hacerlo bien. Y si no, apoyar desde donde me toque y tirar siempre para adelante", manifestó con un marcado optimismo.

"No era un partido fácil, pero tenía la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico. La verdad que no fue un partido muy exigente pero, en las que me tocaron, traté de darles seguridad a mis compañeros y aportar mi granito de arena. Los chicos creo que hicieron un trabajo bárbaro y estoy feliz porque la gente pudo terminar bien el cumpleaños del club", añadió.

Mansilla sabía que ante el "Globo" no podían fallar, por muchos factores que él mismo enumeró, y por suerte terminó todo de la mejor manera.

"Había muchos factores en este partido. Primero, lo que nos venía pasando de no poder mantener los resultados. Después, el no poder ganar en el Terrera, con nuestra gente. Y lo que se vivió el sábado fue muy lindo porque hubo una armonía entre la gente y nosotros. Y eso es algo que a nosotros nos contagia mucho, así que esperamos poder seguir por esta senda como grupo y como equipo. Y seguir creciendo", concluyó el santiagueño, que parece haberse ganado la confianza del entrenador Leonardo Madelón para quedarse con el arco "Ferroviario".