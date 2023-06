Belén Buena volvió a competir y tuvo un festejo muy especial

06/06/2023 - 13:24 Deportivo

La ciclista santiagueña Belén Buena regresó con todo a la actividad y lo hizo con un triunfo en la tercera fecha del campeonato del Sudoeste que se realizó este fin de semana.

Después de la caída que sufrió hace más de un mes en un circuito de Tucumán, que le ocasionaron varias lesiones, la pedalista local reapareció y con la alegría de subir a lo más alto del podio.

"Cuando creí que después de la caída iba a estar entrenando y corriendo la semana siguiente, me llevé un frentazo de que no fue sólo una caída más. Costó mucho, días de mucho dolor, pensando en no seguir más, que ya no estamos para esto. Pero como soy terca y amo lo que hago, se que nos limpiamos, nos curamos y seguimos", escribió Belén en sus redes sociales para ahora disfrutar de este momento.

La ciclista también agradeció a los profesionales que la asistieron y la ayudaron con su recuperación y rehabilitación, además de su familia que estuvo siempre dándole su apoyo como también a su entrenador Adrián Gariboldi y a todas las firmas comerciales que le están dando una mano para seguir compitiendo.