Mauro Cosolito se muere por la Liga Nacional y declaró públicamente que es su sueño deportivo, tras la victoria en la primera final.

"Hace cuatro años que estoy en el club. Me tocó jugar la Champions, el Súper 20, la Recopa y quiero ganar la Copa de la Liga. No me importa si es haciendo goles, tirando al aro o lo que sea. Quiero que cumplir el sueño de ganar la Liga y una vez que la ganemos, nadie se va a acordar si hice 2, 4 o 10 puntos. Cada uno tiene su rol y la verdad que estamos contentos. El año pasado capaz que teníamos la posibilidad de hacer más goles y perdimos. Quiero estar disponible y hacer las cosas para ganar", explicó el capitán de la "Fusión".

"Hoy hicimos un partido completo. Al principio nos costó un poquito, pero creo que lo resolvimos bien y en el partido fuimos mejorando cosas. Vamos a seguir por ese camino", agregó el alero santafesino.

De cara al partido de mañana, opinó: "Cada partido es un mundo diferente. Hoy queda disfrutar de esto, dimos un gran paso, imponiendo nuestro ritmo y nuestro juego. Y creo que el jueves va a ser totalmente distinto, donde tenemos que entrar más concentrados. Ojalá podamos hacer un gran partido como hoy y seguir con esta racha".