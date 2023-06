EN VIVO | Fiorentina y West Ham definen al campeón de la Conference League, con argentinos en cancha

07/06/2023 - 15:22 Deportivo

Fiorentina y West Ham se miden en el Eden Arena de Praga, por la gran final de la UEFA Europa Conference League. En ambos planteles habrá presencia argentina: en el equipo italiano estará de arranque Nicolás González y en el banco Martínez Quarta, mientras que en el inglés se encontrará Manuel Lanzini entre los suplentes.

Vale mencionar que el elenco viola no gana un título importante desde la Recopa de Europa de 1960/61 (ante Rangers). The Irons, por su parte, no tiene un éxito continental desde 1965, cuando también por la Recopa superó a 1860 Munich.

Esta será la segunda definición del tercer certamen en importancia que se desarrolla entre clubes europeos. La edición pasada, la Roma venció 1-0 a Feyenoord gracias al gol de Nicolo Zaniolo en el Arena Kombëtare, ubicado Tirana, Albania.