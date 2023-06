West Ham venció a Fiorentina y se quedó con la Liga de Conferencia de Europa

07/06/2023 - 18:23 Deportivo

West Ham United de Inglaterra venció sobre la hora a Fiorentina de Italia por 2 a 1 y se adjudicó hoy la segunda edición de la Liga de Conferencia de Europa de fútbol.



El encuentro se llevó a cabo en el estadio Fortuna Arena, en Praga, en la República Checa; y los tantos del equipo londinense fueron marcados por el argelino Said Behrahma, de tiro penal, y el inglés Jarrod Bowen; mientras que el italiano Giacomo Bonaventura había igualado transitoriamente para la "Fiore".



En West Ham fue suplente el argentino Manuel Lanzini; mientras que en el "Viola" jugó su compatriota Nicolás González y el marplatense Lucas Martínez Quarta estuvo entre los sustitutos.



El primer tiempo fue discreto, casi sin emociones y con leve dominio del juego de Fiorentina y la única emoción se produjo en el cuarto minuto de descuento, cuando el serbio Luka Jovic envió a la red el balón de cabeza, pero la jugada fue anulada mediante VAR por una leve posición adelantada.



La parte final comenzó con más dinámica y llegadas de ambos equipos y los 16 minutos, West Ham dispuso de un tiro penal por mano del italiano Crisitano Biraghi, que fue sancionada a través de la intervención del VAR. El disparo lo ejecutó el argelino Said Benrahma, quien con un potente remate a media altura y a la izquierda de Pietro Terracciano, señaló el 1 a 0.



La "Fiore" fue en búsqueda del empate y logró a los 21, luego de una muy buena definición del italiano Giacomo Bonaventura, con un remate cruzado y bajo, entrando al área por derecha.



El resto fue de ida y vuelta, pero West Ham se quedó con el triunfo y la copa en una rápida réplica, cuando el partido expiraba y parecía que se llegaba al tiempo suplementario.



El inglés Jarrod Bowen aprovechó una muy buena cesión del brasileño Lucas Paquetá y eludiendo el off side, arrancó desde el medio campo y, por izquierda, no paró hasta llegar al área y rematar al segundo palo, para vencer a Terracciano, marcar un golazo y establecer el 2 a 1 definitivo.



De esta manera, el conjunto de la capital inglesa donde fue suplente el argentino Manuel Lanzini en su última convocatoria porque se marchará del club tras varios años, se quedó con la Conference League.



Con este éxito, West Ham obtiene el segundo título internacional de su historia, tras la Recopa de Europa que había logrado en la temporada 1964-65.



- Síntesis -



Fiorentina: Pietro Terracciano; Dodó, Nikola Milenkovic, Luca Ranieri y Cristiano Biraghi; Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat y Rolando Mandragora; Nicolás González, Luka Jovic y Christian Kouamé. DT: Vincenzo Italiano.



West Ham: Alphonse Areola; Vladimir Coufal, Kurt Zouma, Naif Aguerd y Emerson; Tomas Soucek, Declan Rice, Jarrod Bowen, Lucas Paquetá y Said Benrahma; y Michail Antonio. DT: David Moyes.



Goles en el segundo tiempo: 16m. Said Benrahma (W), de tiro penal, 21m. Giacomo Bonaventura (F) y 44m. Jarrod Bowen (W).



Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Arthur por Luka Jovic (B); 15m. Thilo Kehrer por Kurt Zouma (W); 16m. Riccardo Saponara por Christian Kouame (F); 30m. Pablo Fornals por Said Benrahma (W), 37m. Igor Julio por Luca Ranieri (F); 47m. Antonin Barak por Rolando Mandragora (F); y 48m. Angelo Ogbonna por Michail Antonio;



Amonestados: Said Benrahma (W), Naif Aguerd (W), Rolando Mandragora (F), Nikola Milenkovic (F), Alfred Duncan, suplente (F), Sofyan Amrabat (F) y Jarrod Bowen (W).



Árbitro: Carlos del Cerro Grande (España).



Estadio: Fortuna Arena (República Checa).