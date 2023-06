Rosales: “Nos costó, pero le estamos agarrando la mano”

08/06/2023 - 01:18 Deportivo

Mitre atraviesa su mejor momento en la Primera Nacional. Cerró la primera rueda en el sexto puesto de la Zona B, dentro de clasificación al Reducido, gracias a una racha de cuatro triunfos y un empate en las últimas cinco fechas, en las que además no recibió goles. Pero el camino para llegar no fue nada fácil, así lo reconoció Santiago Rosales, una de las figuras del equipo.

"Nos costó llegar hasta acá, hubo partidos en los que no se nos dio, pero pudimos sacar esto adelante y le estamos agarrando la mano. Falta todavía pero lo estamos haciendo de la mejor manera y hay que seguir trabajando", dijo el volante ofensivo, en diálogo con EL LIBERAL.

Cuando los resultados no se daban, la clave fue no bajar los brazos. "Seguimos entrenando de la misma manera que siempre, desde el primer día que llegamos acá mostramos la humildad de este grupo y por eso pudimos sacar adelante cuando los resultados no se daban. Ahora estamos afianzando algo que el cuerpo técnico nos brinda, hay que darle mucho mérito a eso y seguir trabajando con humildad y las ganas de siempre", señaló el ex Central Córdoba, Racing y Aldosivi.

"A medida que fueron pasando los partidos se fueron cambiando algunas cosas, pero siempre los muchachos que estuvieron en el once titular lo hicieron con las mejores ganas. Este es un grupo muy humilde, que va a al frente, y cada uno que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Y se va demostrando con los compañeros que van ingresando en los segundos tiempos", completó.

Ante Deportivo Madryn, Mitre pudo festejar otra victoria en su regreso a casa tras hacer de local dos partidos en La Banda, debido al Mundial Sub-20. "Es importante ganar acá en Santiago, por suerte los partidos anteriores lo veníamos haciendo en otra cancha, pero volver a nuestra casa y hacer un gran partido contra un rival difícil es importante. En este torneo es clave ganar de local y se disfruta hacerlo con la gente nuestra", manifestó.

Cuando jugaron en Sarmiento, Rosales dijo que debieron cambiar la forma porque las condiciones del piso no eran las mejores. Sin embargo, en la vuelta al 8 de Abril, el equipo tampoco pudo desplegar un buen juego. "Es cierto que nos faltó más juego. No es que no lo hicimos, lo intentamos. Pero también hay que saber que vinimos solamente un día a entrenar acá por el tema del mundial. Debemos adaptarnos a lo que nos toca y a partir de ahora tenemos que volver a acostumbrarnos a lo que fuimos cosechando que es jugar un poco más", explicó al respecto.

"Demostramos que nos estamos afianzando y hay que mantener eso", cerró.