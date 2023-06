''El ascenso con Central fue muy fuerte y lo más lindo que me pasó en mi carrera''

08/06/2023 - 02:30 Deportivo

Quinto penal de la serie. Si lo convierte Alfredo Ramírez, se acaba la historia. El sueño del ascenso se hará realidad para Central Córdoba. Y el destino quiso que aquel 8 de junio del 2019, en una fría noche en Junín, la "Oveja" la clavara en un ángulo. Así termina, o empieza, esta hermosa historia que hoy mantiene al "Ferro" en Primera. Y a cuatro años de esa gesta inolvidable, Gustavo Coleoni, el padre de la criatura, recordó lo que definió como lo "más lindo" que le pasó en su carrera.

"Me vienen a la cabeza tantas cosas, porque con ese mismo árbitro, Espinoza, y el mismo técnico enfrente, Delfino, había perdido la final por penales para ascender a Primera con Santamarina, ante Patronato, un par de años antes. Pero estaba seguro de que me tocaba a mí esa porque el equipo era muy huevudo, habíamos pasado todas las llaves de visitante, contra todos los pronósticos, le habíamos ganado a Platense de visitante que era el mejor equipo. Así que estábamos convencidos de que le íbamos a dar a Santiago del Estero la posibilidad de tener un equipo por primera vez en la Superliga", contó el "Sapo" en una entrevista con EL LIBERAL.

"En la caminata de la Oveja no quería mirar, estaba sentado en el banco y lo tenía a Godzila (apodo del utilero) al frente para que no me deje ver. El único penal que vi fue el de la Joya (Jara) porque estaba seguro de que lo hacía. Por eso lo puse faltando un minuto", recordó.

"Fue un logro muy importante porque el equipo nunca fue candidato ni lo armamos para eso. Se armó para pelear y competir. Incluso habíamos clasificado al Reducido por primera vez en la historia también", siguió con su relato el ahora entrenador de San Miguel.

"Tengo ese recuerdo de cuando entra la pelota y lo busco a mi hijo para abrazarlo y se me vienen a la memoria un montón de cuestiones de vida, de lucha, de haber estado lejos de mi casa y de la cantidad de gente que había llevado Central ahí detrás del arco. Fue muy fuerte, para mí fue lo más lindo que me pasó en mi carrera", siguió.

Lo que nunca imaginó Coleoni fue cómo ejecutó el penal Ramírez. "Nunca pensé que el Oveja le iba a pegar ahí, está loco. En vez de pegarle al medio la clavó en el ángulo. Estamos en presencia de uno de los jugadores más técnicos que tenía ese plantel. Yo decía que era muy parecido a Zidanne. Le encontramos el lugar ahí adelante de los 5. Un jugador recontra mil inteligente para jugar. Tiene el pase en la cabeza antes que los otros. Con la inteligencia y la técnica que tenía suplía la lentitud en los movimientos", lo elogió.

La vuelta a Santiago fue una locura: "Me acuerdo que el presidente, Pepe Alfano, le decía al chofer que pase despacio por los pueblos porque la gente nos esperaba al costado de la ruta. Empezamos a parar, nos bajábamos y fue fuerte ver a esa gente que le faltaba un montón de cuestiones materiales, pero en Central Córdoba vio una alegría y se sintieron felices y contentos por lo menos una semana".

"Ya en Fernández subimos a la autobomba de los bomberos y me sentí tan feliz. Estaba ahí sentado con una gorra y con un turbante que me regaló un amigo, que todavía lo tengo. Venir ahí y saludar a toda la gente fue muy emocionante. Dicen que fue la movilización espontánea más grande en la historia de Santiago del Estero. Entonces esas cosas yo no las puedo explicar mucho, simplemente las tengo acá adentro porque yo soy un agradecido de por vida a Central Córdoba. Además a los dos nos pasó lo mismo, esto de empezar a conocer las canchas de Primera gracias a estos muchachos que nos dieron el ascenso", agregó.

El "Sapo" conserva, además del turbante, "un gorro que me dieron que es como de Napoleón, porque me decían Sapoleón, y una cruz de madera que me regaló un hincha. Conservo esas cosas porque es tan fugaz el éxito".

"Por suerte todavía estamos conservando el lugar que nos costó tanto conseguir, por eso quiero que le vaya bien a Central y salga de la zona complicada donde está, porque es difícil después repetir eso. Es muy difícil. Por eso San Martín de Tucumán todos los años gasta fortunas y no puede ascender, Quilmes no puede ascender, que son equipos grandes, con potencia, con estructura, con política. Y nosotros sí pudimos ascender, entonces está muy bueno que valoremos el lugar dónde está Central Córdoba. Y el valor se le da yendo a la cancha. Yo veo que no va tanto la gente a la cancha, tiene que ir más y disfrutar de tener a su equipo en Primera porque hay muchos equipos que quieren y no pueden", reflexionó.

Coleoni siente que algún día volverá: "Todas las semanas estoy haciendo videos para gente de Central Córdoba porque siento que es mi casa. Yo sé que en el corto, mediano o largo plazo voy a volver; como utilero o como técnico, pero voy a volver de alguna manera porque es el club que amo y al que le debo muchísimo".