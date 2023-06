Quimsa cayó ante Boca en un partido infartante y la serie está igualada

08/06/2023 - 00:23 Deportivo

El inicio fue para el local con una bomba de Robinson a pocos segundos del salto inicial y una jugada colectiva con el doble de Ramirez Barrios frente a un Boca con sus primeras cuatro ofensivas sin efectividad.

El Xeneize mejoró con Barber y Traylor cerca del canasto e incluso pasaba al frente gracias a un triple de Tucker. Cuando Quimsa bajaba su tiro exterior, llegaron los triples de Cosolito y Brussino para meter oposición y emparejar la historia. Un doble y falta de Robinson parecía que le daba el primero al santiagueño por la mínima, pero un triple de Guerrero ponía el 24/22 para la visita.

Tras el cambio de cuartos Boca siguió fino desde lejos con Schattmann y Mata para ponerse seis arriba. La Fusión lo emparejó desde la línea de libres con Sánchez y Baralle en un encuentro donde las hinchadas jugaban su partido aparte. En un cierre de primer tiempo palo a palo llegó Hernández para que los de coach Ramella lo lleven 40/37.

La Fusión tuvo en el tercero un buen pasaje de Ramirez Barrios y Anderson en la pintura, mientras que Mata le daba soluciones a los dirigidos por Duro. El local ajustó su defensa y luego en ofensiva tuvo réditos con Robinson para que a falta de diez minutos lo controle 63/56.

En tres minutos del pasaje final Boca pudo descontar con Schattmann desde el perímetro y Balbi recuperando el balón para ir de contra, Quimsa sumaba un doble con bonus de la mano de Baralle. Ramella tras un minuto encontró puntos con Anderson, pero el dueño de casa seguía con su defensa permeable, ganaba solo por dos con cinco minutos en el reloj. Durante dos minutos uno no pudo aumentar la brecha y el otro empataron, hasta que un doble de Schattmann ponía la parda en 70 por lado. Ramirez Barrios y una jugada individual adelantaba al santiagueño con 1'50" por disputarse, pero Schattmann devolvía con un triple y tras un fallo del local supo ampliar distancias desde la línea de simples. Robinson no anotaba su intento de tres y Boca tampoco encestaba, los fusionados tuvieron una ofensiva con tres chances pero la pelota no quiso entrar y con siete segundos Tucker anotaba un solo libre para darle la última a un Quimsa que primero falló con Robinson y luego perdió la pelota. Triunfo de Boca para empatar la serie al imponerse 75/72.

Leonel Schattmann fue clave con 19 puntos y 5 asistencias, Dar Tucker 12 tantos, 7 rebotes y 3 robos. En Quimsa Fabián Ramirez Barrios aportó 16.

Ahora la serie seguirá en la Bombonerita este lunes desde las 21:10 horas.